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В Бресте испытали уличный фонтан возле нового здания Белгазпромбанка

22.04.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 апреля прошли испытания нового фонтана у здания областной дирекции «Белгазпромбанка», пишет «Вечерний Брест».


Строительство здания на Московской, напротив ЦМТ, велось с конца 2019 года. Рядом с новым зданием разбиты газоны, высажены кустарники и цветы.

У фасада банка оборудован фонтан, струи которого бьют из тротуарного покрытия.

Видео: «Вечерний Брест»

 
Теги: Брест
 
 
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У фасада банка оборудован фонтан, струи которого бьют из тротуарного покрытия.
 
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