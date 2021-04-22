В Бресте испытали уличный фонтан возле нового здания Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 апреля прошли испытания нового фонтана у здания областной дирекции «Белгазпромбанка», пишет «Вечерний Брест» .





Строительство здания на Московской, напротив ЦМТ, велось с конца 2019 года. Рядом с новым зданием разбиты газоны, высажены кустарники и цветы.

У фасада банка оборудован фонтан, струи которого бьют из тротуарного покрытия.

Видео: «Вечерний Брест»