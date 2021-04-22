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Когда в Витебске можно будет покататься на теплоходах по Двине

22.04.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплоходы «Витебск» и «Северная столица» сейчас готовят к новому навигационному сезону. Ожидается, что первые прогулки по Двине горожане могут сделать уже 1 мая, сообщают «Витьбичи».


Теплоходы проходят последнюю подготовку перед спуском на воду. Как только уровень воды в Двине опустится, начнут устанавливать пристани, сообщил начальник участка «Гордормоста» Олег Пашкевич.

Открытие прогулочного сезона запланировано на 1 мая.

«Витебск» и «Северная столица» будут ходить привычным маршрутом — от моста имени Блохина до парка Мазурино и обратно два дня в неделю: в субботу и воскресенье.

Но в любой день недели можно арендовать теплоход для свадебных прогулок, корпоративов, фуршетов и т.д.

Цена билетов на водную прогулку для взрослого — 5 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 3 рубля, для детей до 5 лет — бесплатно.

 
Теги: Витебск
 
 
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Теплоходы проходят последнюю подготовку перед спуском на воду. Как только уровень воды в Двине опустится, начнут устанавливать пристани.
 
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