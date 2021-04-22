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Когда в Витебске можно будет покататься на теплоходах по Двине
22.04.2021 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплоходы «Витебск» и «Северная столица» сейчас готовят к новому навигационному сезону. Ожидается, что первые прогулки по Двине горожане могут сделать уже 1 мая,
Теплоходы проходят последнюю подготовку перед спуском на воду. Как только уровень воды в Двине опустится, начнут устанавливать пристани, сообщил начальник участка «Гордормоста» Олег Пашкевич.
Открытие прогулочного сезона запланировано на 1 мая.
«Витебск» и «Северная столица» будут ходить привычным маршрутом — от моста имени Блохина до парка Мазурино и обратно два дня в неделю: в субботу и воскресенье.
Но в любой день недели можно арендовать теплоход для свадебных прогулок, корпоративов, фуршетов и т.д.
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Теплоходы проходят последнюю подготовку перед спуском на воду. Как только уровень воды в Двине опустится, начнут устанавливать пристани.
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