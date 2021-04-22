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Террористка, дворянка, стоматолог. Ее именем названа улица между церковью и облисполкомом в Могилеве

22.04.2021 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уверены, что хотя бы примерно знаете, в честь кого или чего названы улицы Могилева? И мы имеем ввиду не Гоголя или Пушкинский проспект, конечно: тут понятно, о ком речь. А вот, например, улица Езерской? Или Воровского? Здесь, как вы понимаете, ничего общего ни с ворами, ни с известной белорусской селебрити нет. Давайте будем понемногу рассказывать, кого увековечили в истории Могилева.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

TUT.BY начинает рассказывать об интересных улицах Могилева — их названиях и истории. Дайте знать в комментариях, если вам нравится идея. А если у вас есть предложения или вопросы по конкретным улицам, не стесняйтесь присылать их на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva. Стартуем!

Начнем с улицы Езерской — и пусть вас не смущает, что на табличке с номером дома 4 на фото это улица Езерская: чего не бывает.

Итак, как вы уже поняли, улица Езерской в Могилеве названа не в честь белорусской актрисы, ведущей и известной селебрити Элеоноры Езерской. А в честь могилевской дворянки, стоматолога, революционерки и террористки Лидии Павловны Езерской. К слову, буквально через месяц ее день рождения — 27 мая.

Фото: ru.wikipedia.org

Лидия Павловна родилась 135 лет назад — в 1866 году в Могилевской губернии в семье богатого помещика. Окончила Минскую гимназию, была зубным врачом — имела свой зубоврачебный кабинет в Петербурге, а потом — в Москве. Но кабинет использовали не по назначению: там встречались революционеры.

Сама Езерская, как вы уже догадались, тоже была ярой революционеркой, и биография ее довольно бурная. Но прославилась она именно тем, что 29 октября 1905 совершила покушение на Могилевского губернатора Николая Клингенберга. Она пришла в приемную губернаторского дома и дважды выстрелила в Клингенберга из браунинга: ранила, но не убила.

Езерскую судили 7 марта 1906 года в Киеве, причем гражданским, а не военным судом. Потому и приговор был довольно мягкий для тех времени и поступка: 13,5 лет каторги. Она умерла в 49 лет в заключении от бронхиальной астмы 30 сентября 1915 года, за два года до Октябрьской революции, во время которой ее наверняка бы освободили.




География

Улица Лидии Езерской в Могилеве находится в центре города. С одной стороны расположены собор Трех Святителей, детский сад, жилой дом, агентство по госрегистрации и кадастру, областная стоматологическая поликлиника. С другой — областной Театр Кукол, облисполком и главный офис областного отделения «Беларусбанка».

При этом к улице Езерской относятся лишь областная стоматология, агентство и жилой дом.

 
Теги: Могилев
 
 
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Начинаем новый проект о городе. Точнее, о его интересных улицах Могилева.
 
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