История одного поцелуя. Ирина и Антон узнали себя на фото TUT.BY - и это стало «чудесным знамением»

Источник материала: Tut.by

Три недели назад мы попросили читателей поделиться своими хорошими новостями. Одна из них пришла с опозданием, но не могла остаться без внимания: столько света и тепла было в том коротком сообщении о любви. История знакомства Антона и Ирины началась в 2008 году, но тогда жизнь развела их разными дорогами. Спустя десять лет они снова встретились и попали в объектив фотографа TUT.BY Дмитрия Брушко. «То фото стало для нас чудесным знамением, как в будущее на мгновение заглянули», — написал нам Антон. В том числе благодаря снимку у ребят «все стало очень серьезно» — и спустя почти три года они все так же зачарованно смотрят друг на друга, только теперь держат коляску, в которой спит их маленький сын Артемий.



Ирина и Антон попали в объектив фотографа TUT.BY на A-Fest в августе 2018 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Антон Прокопчик по образованию медик. Несколько лет после окончания университета он работал детским врачом-неврологом, но пока оставил эту профессию и сейчас занимается переводами с английского, хотя в ближайшем будущем планирует вернуться в медицину. До рождения сына Ирина работала заместителем директора в рекламном агентстве. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком.

— Занимаюсь воспитанием нашего первенца. Это воодушевляет, вдохновляет и дает силы, — улыбается девушка. — Хочется жить дальше и смотреть, что из этого получится. Как будто читаешь интересную историю, от которой не можешь оторваться.

Познакомились молодые люди еще в 2008 году. Обоим было по 18 лет. Ирина подрабатывала в библиотеке БГМУ, Антон учился в «меде» и часто приходил за книгами или в компьютерный класс. В том общении не было и намека на романтику, но они хорошо запомнили друг друга.





— По правилам, чтобы пройти в компьютерный класс, нужно было оставлять в залог студенческий билет. Но Антон это правило упорно игнорировал, — улыбается Ирина.

Антон вспоминает, как однажды Ира помогла ему с поиском книги, и он решил ее отблагодарить шоколадным батончиком. Такого растерянного «зачем?», говорит молодой человек, он больше в своей жизни никогда не слышал.

— Потом ты стал приходить реже. Пары изменились, да и нужды не было — обычно в библиотеку приходят только первокурсники.

После этого Ирина и Антон не виделись и не общались почти десять лет — до 2018 года. Хотя, как выяснилось позже, они часто бывали в одно время в одном и том же месте: на концертах в Минске, в поездке за границу.

За это время Антон успел жениться и разойтись, в первом браке у него родился сын. Ирина росла профессионально, путешествовала. В апреле 2018-го, вспоминает девушка, она была в Берлине и, наслушавшись баек от местного гида, загадала под Брандербургскими воротами желание: встретить настоящую любовь.

То ли байка оказалась не совсем байкой, то ли просто время пришло, но летом 2018-го Антон и Ирина снова встретились. На этот раз в более цифровом, чем библиотека, пространстве — в тиндере.



Вот так, держась за руки, ребята рассказывают свою историю.

— Незадолго до этого я ушел из семьи, потому что считал, что счастье в тех отношениях недостижимо. Встречаться ни с кем я не собирался. Но установил тиндер по совету друга, который, кстати, нашел там себе жену.

Ирина говорит, что сразу узнала Антона. Антону понадобилось время, чтобы понять: это та самая девушка из 2008-го. В первую встречу они намотали по Минску 27 километров и, казалось, обсудили все темы на свете.

— Я на тот момент еще не был разведен с бывшей женой, — признается Антон.

— И когда вы сказали об этом Ирине?

— На первом же свидании. Мы сидели в кафе. И я рассказал все как есть: что не разведен, но разошелся и ни за что не вернусь. У меня есть сын, и я его очень люблю.

— И как вы отреагировали?

— Подумала: «Воу», — смеется Ирина. — Был шок, что такая информация свалилась на меня в первую встречу. Но меня поразила искренность. Было бы хуже, если Антон рассказал об этом спустя пару месяцев. Он в первый же день дал мне выбор: либо да, либо нет, но я такой, какой есть. Подкупила его открытость. За тот день мы обсудили все на свете. Постоянно звучало: «Да-да-да, я так тебя понимаю, у меня тоже такое было».





Возвращаясь после первого свидания, Антон шел к метро и напевал «Ах, эта девушка, меня с ума свела». Говорит, мелодия всплыла в голове автоматически — и плотно в ней засела. Сразу же после этого Антон удалил тиндер — понял, что больше не хочет ни с кем встречаться.

Затем было второе свидание, третье. Все развивалось быстро, стремительно и естественно — как будто, так и должно быть.

— На третьем свидании мы поехали на Минское море, играли в дартс, — рассказывает Антон. — Ира бросает раз — дротик отскакивает, два — то же самое. На третий раз она размахивается со всей силой, дротик рикошетит и попадает ей в большой палец на ноге. Я быстро зажимаю палец, чтобы кровь не хлестала, достаю дротик, поднимаю голову, ожидая услышать крик или хотя бы увидеть ужас на лице. А там в глазах — спокойствие, — вспоминает Антон.

У Ирины — своя версия того, что она в тот момент переживала.

— Я испытывала дикий стыд, — говорит девушка. — Мне казалось, Антон подумает, что я какая-то неуклюжая, — смеется.





К моменту, когда было сделано то самое фото на фестивале, Антон и Ирина встречались всего лишь около месяца. Пойти на А-Fest предложила Ирина: она очень любит концерты. К тому же, выступала Софи Эллис-Бекстор — как можно было пропустить?

— «Ваше фото тогда стало для нас чудесным знамением — как в будущее на мгновение заглянули», — написал нам Антон. Можете объяснить, что вы тогда почувствовали и в какое будущее заглянули?

— Я верю, что все совпадения не случайны, — объясняет Антон. — И что они не совсем совпадения. Я никогда не попадал на снимки СМИ, а тут вокруг этой фотографии поднялось столько шума. Почувствовал на секунду, что в Ире что-то есть.

Когда мы начинали встречаться, меня одолевал определенный страх: не хотел повторения того, что было в прошлом. Там, в прошлом, было нехорошо. Когда ты делаешь шаг навстречу, ты открываешься. Довериться в тот момент мне было страшно. Но я понял, что если не доверюсь, то точно все упущу. Поэтому решился сделать этот шаг. Фотография была просто одним из знаков, что я все делаю правильно.





Антон говорит, что не спешил признаваться Ирине в любви, потому что хорошо знал цену этим словам. Но спустя полтора месяца понял, что они рвутся наружу.

— Я прожил с другим человеком восемь лет, поэтому хорошо понимал, что любовь — это не гормоны, вспышка или страсть. Это совершенно другое чувство. При этом его нельзя упускать, если ты ощущаешь, что любишь.

— Вам всегда было так просто говорить о своих чувствах?

— Мне — да. Найдутся моменты, о которых я не стану рассказывать, но говорить о любви всегда легко и приятно. И это вдохновляет.

Поженились ребята в 2019 году. Сегодня, говорят они, именно любовь помогает им переживать все внешние штормы, которые происходят в Беларуси.





— Конечно, нас очень придавила эта ситуация, мы очень переживаем и беспокоимся. Но это все не лишает нас радости. Жизнь с Ирой для меня в новинку. Это классно, когда у вас есть общие цели, вы умеете друг друга понимать и находить компромиссы. А если ссоритесь, то делаете это максимально цивилизованно. Я нашел ее спустя десять лет, но абсолютно уверен, что все пережитое того стоило.

— И что дает такую уверенность?

— То, что жизнь может измениться в любой момент. Не бывает одной сплошной черной полосы, которая никогда не заканчивается. Я верю, что и с нашей страной все будет хорошо. Потому что дождь не может лить целый день. Глядя на жизнь, которая у нас есть, я знаю: то, что ты найдешь в итоге, стоит того, чтобы ждать. Солнце может взойти в любую минуту. Это уже заезженная фраза, что самое темное время действительно перед рассветом. В этом я убедился на личном примере.