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Где взять воду в пострадавших от аварии районах Минска? Вот адреса автоцистерн

22.04.2021 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пострадавших районах от аварии на трубопроводе организован подвоз воды. Об этом сообщает канал «Минск. Официально».


Фото: TUT.BY

Водоснабжение у жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлено, но качество воды могло ухудшиться. В пострадавшие районы  организован подвоз воды автоцистернами «Вода питьевая». Места расположения автоцистерн:

  • ул. Прушинских10,
  • ул. Прушинских 72,
  • ул. Дроздовича 2,
  • ул. Плеханова 40,
  • ул. Рокоссовского 67.

В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.

В первую очередь водой обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.

УП «Минскводоканал» продолжает работы и приносит извинения за причиненные неудобства. На месте повреждения трубопровода продолжаются аварийно-восстановительные работы. Причины аварии выясняются.

Санэпидемслужба Минска пока не рекомендует пить водопроводную воду.
Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером в среду, 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».

 
Теги: Минск
 
 
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В пострадавших районах от аварии на трубопроводе организован подвоз воды. Водопроводну воду пока пить не рекомендуют.
 
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