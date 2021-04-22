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Где взять воду в пострадавших от аварии районах Минска? Вот адреса автоцистерн
22.04.2021 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пострадавших районах от аварии на трубопроводе организован подвоз воды. Об этом
Водоснабжение у жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлено, но качество воды могло ухудшиться. В пострадавшие районы организован подвоз воды автоцистернами «Вода питьевая». Места расположения автоцистерн:
В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.
В первую очередь водой обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.
УП «Минскводоканал» продолжает работы и приносит извинения за причиненные неудобства. На месте повреждения трубопровода продолжаются аварийно-восстановительные работы. Причины аварии выясняются.
Санэпидемслужба Минска пока
Напомним, авария на трубопроводе
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В пострадавших районах от аварии на трубопроводе организован подвоз воды. Водопроводну воду пока пить не рекомендуют.
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