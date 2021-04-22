Где взять воду в пострадавших от аварии районах Минска? Вот адреса автоцистерн

Источник материала: Tut.by

В пострадавших районах от аварии на трубопроводе организован подвоз воды. Об этом сообщает канал «Минск. Официально».



Фото: TUT.BY

Водоснабжение у жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлено, но качество воды могло ухудшиться. В пострадавшие районы организован подвоз воды автоцистернами «Вода питьевая». Места расположения автоцистерн:

ул. Прушинских10,

ул. Прушинских 72,

ул. Дроздовича 2,

ул. Плеханова 40,

ул. Рокоссовского 67.

В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.

В первую очередь водой обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.

УП «Минскводоканал» продолжает работы и приносит извинения за причиненные неудобства. На месте повреждения трубопровода продолжаются аварийно-восстановительные работы. Причины аварии выясняются.

Санэпидемслужба Минска пока не рекомендует пить водопроводную воду.

Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером в среду, 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».