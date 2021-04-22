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Милиция рассказала, сколько школ вчера «заминировали» в Гомеле
22.04.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 апреля в 18 школ Гомеля поступили электронные сообщения с информацией о том, что в учебных заведениях находятся взрывные устройства. Туда выбывали оперативные экстренные службы, проводилась эвакуация,
Специалисты саперно-пиротехнической группы обследовали задания и помещения школ. Взрывоопасные предметы не обнаружены. По факту ложных сообщений проводится проверка.
Напомним, вчера родители гомельских школьников
Это не первый раз, когда поступают сообщения о минировании учебных учреждений. В Гомеле письма на электронную почту школы начали получать с 28 февраля. «Минировали», как правило, по несколько школ ближе к вечеру.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.
На днях в МВД сообщили, что за прошлую неделю поступило более 20 сообщений о «минировании» школ в разных городах Беларуси.
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Специалисты саперно-пиротехнической группы обследовали задания и помещения школ. Взрывоопасные предметы не обнаружены. По факту ложных сообщений проводится...
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