Милиция рассказала, сколько школ вчера «заминировали» в Гомеле

Источник материала: Tut.by

21 апреля в 18 школ Гомеля поступили электронные сообщения с информацией о том, что в учебных заведениях находятся взрывные устройства. Туда выбывали оперативные экстренные службы, проводилась эвакуация, сообщает УВД.





Специалисты саперно-пиротехнической группы обследовали задания и помещения школ. Взрывоопасные предметы не обнаружены. По факту ложных сообщений проводится проверка.

Напомним, вчера родители гомельских школьников рассказывали о том, что детей раньше отпустили с уроков из-за сообщений о минировании. Говорили о ЧП в школе № 38, № 72, № 1, № 15, № 67, № 59, № 66, № 9, № 12, № 57, № 62.

Это не первый раз, когда поступают сообщения о минировании учебных учреждений. В Гомеле письма на электронную почту школы начали получать с 28 февраля. «Минировали», как правило, по несколько школ ближе к вечеру.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.

На днях в МВД сообщили, что за прошлую неделю поступило более 20 сообщений о «минировании» школ в разных городах Беларуси.