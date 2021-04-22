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На Марсе впервые получен кислород
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ученые впервые добыли кислород с поверхности Красной планеты. Марсоход, который NASA запустила в июле минувшего года, смог собрать нужные образцы из атмосферы планеты. Это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания, атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. Среди оставшихся миссий аппарата - поиск следов жизни, сбор образцов почв и изучение климата Красной планеты.
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Ученые впервые добыли кислород с поверхности Красной планеты. Марсоход, который NASA запустила в июле минувшего года, смог собрать нужные образцы из атмосферы...
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