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В Беларуси проходят тактические учения радиотехнических войск
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тактические учения радиотехнических войск. Военнослужащие отработали практику наращивания и размещения средств обнаружения воздушных целей. Расчеты станций выдвинулись в назначенные районы вне пунктов постоянной дислокации и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. В ходе тренировки основной акцент на обнаружение низколетящих, малоразмерных и высокоскоростных целей.
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Тактические учения радиотехнических войск. Военнослужащие отработали практику наращивания и размещения средств обнаружения воздушных целей. Расчеты станций...
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