В Беларуси проходят тактические учения радиотехнических войск

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Тактические учения радиотехнических войск. Военнослужащие отработали практику наращивания и размещения средств обнаружения воздушных целей. Расчеты станций выдвинулись в назначенные районы вне пунктов постоянной дислокации и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. В ходе тренировки основной акцент на обнаружение низколетящих, малоразмерных и высокоскоростных целей.



Подразделениям предстоит работа и по реальным воздушным объектам. В качестве контрольных целей выступят самолеты и вертолеты авиационных баз из Мачулищей и Барановичей.