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В Беларуси полный курс COVID-вакцинации прошли свыше 75 тыс. человек
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси свыше 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 211 тысяч получили первую дозу прививки. Помимо российской и китайской вакцины, уже, кстати, используют "Спутник V" белорусского производства. Как отметили в Минздраве, случаев осложнений не установлено. Примерно у 10 % привитых регистрируются общие поствакцинальные реакции в первые трое суток после прививки.
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В Беларуси свыше 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 211 тысяч получили первую дозу прививки. Помимо российской и китайской вакцины,...
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