Заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович - 60 лет

Источник материала: БT

Самый мой главный зритель - это папа, который любит меня и бережет своей любовью от всего плохого, а также люди (и их очень много), которые смотрят программы с моим участием. Я точно знаю, что смотрят, потому что люди подходят на улицах, говорят об этом, и огромное счастье - понимать, что ты не просто занимаешься любимой работой, а ты делаешь то, что нужно людям.



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