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Заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович - 60 лет
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамая яркая и экстравагантная ведущая нашего телевидения. Лицо, голос, настоящий символ "Славянского базара". Заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович празднует юбилей. Теледиве 60! Цифры не боится, но в масштаб не верит, по ощущениям все та же - пришедшая после журфака на телевидение. Она бессменная ведущая фестиваля в Витебске, народная любимица одного из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании "Белорусское времечко" и вот уже 10 лет главная по "Белорусской кухне" на
Елена Спиридович, телеведущая, заслуженная артистка Беларуси: Самый мой главный зритель - это папа, который любит меня и бережет своей любовью от всего плохого, а также люди (и их очень много), которые смотрят программы с моим участием. Я точно знаю, что смотрят, потому что люди подходят на улицах, говорят об этом, и огромное счастье - понимать, что ты не просто занимаешься любимой работой, а ты делаешь то, что нужно людям.
Даже в свой день рождения она на работе, только в другом образе - гостьи. Актуальные вопросы с Еленой Спиридович в программе
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Самая яркая и экстравагантная ведущая нашего телевидения. Лицо, голос, настоящий символ "Славянского базара" - заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович...
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