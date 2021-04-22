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"Один день" в педиатрическом отделении для новорожденных

22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый доктор новорожденных. Как помогают вырасти самым маленьким пациентам весом от килограмма и меньше. Для кого музыка и сказкотерапия, а также пальчиковая гимнастика - только некоторые рецепты к счастью мамы и малыша. Кто такой врач неонатолог и почему так важно следить за каждой минутой жизни маленького человека. Об этом и не только - заведующая педиатрическим отделением для новорожденных детей роддома при 1-ой городской больнице Минска Наталья Ткач в новой серии проекта "Один день".

От кого из белорусских медиков зависит счастье целой семьи и как понять пациента, когда ему не исполнилось и двух дней? Один день работы педиатрического отделения для новорожденных сегодня вечером в нашем эфире после "Панорамы"

 
Теги: Минск
 
 
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Первый доктор новорожденных. Как помогают вырасти самым маленьким пациентам весом от килограмма и меньше. Для кого музыка и сказкотерапия, а также пальчиковая...
 
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