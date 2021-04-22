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"Один день" в педиатрическом отделении для новорожденных
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первый доктор новорожденных. Как помогают вырасти самым маленьким пациентам весом от килограмма и меньше. Для кого музыка и сказкотерапия, а также пальчиковая гимнастика - только некоторые рецепты к счастью мамы и малыша. Кто такой врач неонатолог и почему так важно следить за каждой минутой жизни маленького человека. Об этом и не только - заведующая педиатрическим отделением для новорожденных детей роддома при 1-ой городской больнице Минска Наталья Ткач в новой серии проекта
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Первый доктор новорожденных. Как помогают вырасти самым маленьким пациентам весом от килограмма и меньше. Для кого музыка и сказкотерапия, а также пальчиковая...
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