"Понятная политика. Плюс" о попытке привести к власти в стране военную хунту

Источник материала: БT

Новость о разоблачении операции "Тишина" прогремела как гром среди ясного неба. Попытка привести к власти в стране военную хунту!? Не ошиблись ли организаторы временем и местом лет на 50 и тысяч на 10 километров? Участники программы "Понятная политика. Плюс" узнали новые подробности этого скандального дела непосредственно от КГБ и обсудили их с самыми компетентными экспертами:



Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси: С самого первого момента получения первичной информации о ситуации был в курсе Президент. В последующем Главе государства регулярно два раза в неделю докладывалось о ходе и динамике проведения нами вот этих мероприятий. При этом Глава государства лично координировал, давал отдельные поручения о проведении тех или иных мероприятий.Георгий Атаманов, член Совета Коммунистической партии Беларуси: Это не одного года работа, это работа многих десятилетий. 2010 год - попытки были? Опыт наработали? Сделали вывод. Провал - это тоже опыт. И эта аналитическая работа привела к тому, что бежавшие на Запад их сегодня просто используют.Судя по вновь открывшимся обстоятельствам, заговор был разветвленным, хорошо подготовленным, и всех его участников еще только предстоит установить. Что уже известно о планах и составе хунты, самые важные подробности этого дела - в программе "Понятная политика. Плюс".