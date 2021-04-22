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"Понятная политика. Плюс" о попытке привести к власти в стране военную хунту
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новость о разоблачении операции "Тишина" прогремела как гром среди ясного неба. Попытка привести к власти в стране военную хунту!? Не ошиблись ли организаторы временем и местом лет на 50 и тысяч на 10 километров? Участники программы "Понятная политика. Плюс" узнали новые подробности этого скандального дела непосредственно от КГБ и обсудили их с самыми компетентными экспертами:
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Новость о разоблачении операции "Тишина" прогремела как гром среди ясного неба. Попытка привести к власти в стране военную хунту!? Не ошиблись ли организаторы...
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