Д. Песков: Лишь считанные страны способны дать достойный отпор таким проявлениям враждебной политики

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"Попытка госпереворота в Беларуси и планы по массированной кибератаке - это вопиющее событие, но лишь считанные страны способны дать достойный отпор таким проявлениям враждебной политики", - отметил пресс-секретарь президента России в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу. В то же время Дмитрий Песков подчеркнул - ни одна из стран коллективного Запада так и не отреагировала на эту шокирующую информацию (видео).