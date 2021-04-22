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Д. Песков: Лишь считанные страны способны дать достойный отпор таким проявлениям враждебной политики
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Попытка госпереворота в Беларуси и планы по массированной кибератаке - это вопиющее событие, но лишь считанные страны способны дать достойный отпор таким проявлениям враждебной политики", - отметил пресс-секретарь президента России в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу. В то же время Дмитрий Песков подчеркнул - ни одна из стран коллективного Запада так и не отреагировала на эту шокирующую информацию (видео).
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Д. Песков: Лишь считанные страны способны дать достойный отпор таким проявлениям враждебной политики
"Попытка госпереворота в Беларуси и планы по массированной кибератаке - это вопиющее событие, но лишь считанные страны способны дать достойный отпор таким...
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