Коммунальная авария в Минске: жители трех районов остались без воды

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Без воды этой ночью остались сразу три района Минска - Октябрьский, Ленинский и Заводской. Причина - повреждение крупного трубопровода в районе одной из строительных площадок по улице Уборевича. Сети тут же облетели снимки, как минчане скупают воду. К слову, ее подвоз был оперативно организован Минскводоканалом. Причины аварии выясняет спецкомиссия. На месте ЧП находилась и наша съемочная группа. Все подробности у Анастасии Бенедисюк.



Вот такую картину наша съемочная группа на месте аварии застала в полночь. Водоканал, МЧС, газовщики, городские власти - работают все. Организован штаб ликвидации ЧС. По предварительной информации, прорыв крупного водопровода произошел накануне около 9 вечера. Водоснабжение нарушилось в трех районах Минска - в Октябрьском, Ленинском и Заводском. Без питьевой воды остались предварительно 2100 домов, 153 детских сада, 90 школ и 4 учреждения здравоохранения. Поэтому параллельно с устрашением причин аварии к социально значимым объектам был организован подвоз питьевой воды.





Учреждения здравоохранения и образования обеспечены питьевой водой

Минскводоканал организовал подвоз питьевой воды

Причины аварии выясняются

Авария в Минске локализована

10-я, 11-я больницы, БСМП, 3 детская, санаторная школа-интернат по улице Черниговская, 46 - цистерны с питьевой водой с вечера были в абсолютном доступе для всех жителей.К четырем утра питьевую воду начали развозить по дошкольным учреждениям образования. Что до причин аварии - еще предстоит выяснить.Параллельно работники МЧС были направлены для обеспечения работы котельной 4-го хлебозавода. Также уже Мингазу пришлось устранить повреждения подземного газопровода среднего давления диаметром 32 мм. Все локализовано. Вообще информация менялась каждые 10 минут.И вот к половине второго ночи руководство города отрапортовало - водоснабжение возобновлено. Техническая вода появилась во всех квартирах.Об ухудшении качества воды горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую Минскводоканала. Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.