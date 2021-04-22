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Коммунальная авария в Минске: жители трех районов остались без воды
22.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Без воды этой ночью остались сразу три района Минска - Октябрьский, Ленинский и Заводской. Причина - повреждение крупного трубопровода в районе одной из строительных площадок по улице Уборевича. Сети тут же облетели снимки, как минчане скупают воду. К слову, ее подвоз был оперативно организован Минскводоканалом. Причины аварии выясняет спецкомиссия. На месте ЧП находилась и наша съемочная группа. Все подробности у Анастасии Бенедисюк.
Учреждения здравоохранения и образования обеспечены питьевой водой10-я, 11-я больницы, БСМП, 3 детская, санаторная школа-интернат по улице Черниговская, 46 - цистерны с питьевой водой с вечера были в абсолютном доступе для всех жителей.
Минскводоканал организовал подвоз питьевой воды
К четырем утра питьевую воду начали развозить по дошкольным учреждениям образования. Что до причин аварии - еще предстоит выяснить.
Причины аварии выясняютсяПараллельно работники МЧС были направлены для обеспечения работы котельной 4-го хлебозавода. Также уже Мингазу пришлось устранить повреждения подземного газопровода среднего давления диаметром 32 мм. Все локализовано. Вообще информация менялась каждые 10 минут.
Авария в Минске локализована
И вот к половине второго ночи руководство города отрапортовало - водоснабжение возобновлено. Техническая вода появилась во всех квартирах.
Об ухудшении качества воды горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую Минскводоканала. Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.
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Без воды этой ночью остались сразу три района Минска - Октябрьский, Ленинский и Заводской. Причина - повреждение крупного трубопровода в районе одной из...
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