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Отопление снова включают в домах Могилевской области. Уже затопили в Бобруйске и Осиповичах, на очереди - Могилев

22.04.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В жилые дома Бобруйска и Осиповичей возобновили подачу отопления. Соответствующие распоряжения 21 апреля подписали местные исполкомы. По предварительной информации, в Могилеве возобновят подачу тепла в квартиры и дома завтра, 23 апреля.


Фото с сайта gorodkirov.ru

Подачу тепла в квартиры Могилевской области возобновляют из-за похолодания. Причем температура воздуха продолжит снижаться. Например, в выходные в Бобруйске ожидается 0…+6 °С, в Могилеве — +1…7 °С.

— Судя по прогнозу погоды, отопительный сезон продлится минимум до 1 мая, так как это будет соответствовать норме среднесуточной температуры воздуха, — сообщили TUT.BY в «Могилевских теплосетях».

В садах, школах, больницах и других объектах социальной сферы отопительный сезон продолжается без пауз.

Напомним, отопление в жилых домах Могилевской области начали отключать 13 апреля.

 
Теги: Могилев
 
 
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В садах, школах, больницах и других объектах социальной сферы отопительный сезон продолжается без пауз.
 
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