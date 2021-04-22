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Отопление снова включают в домах Могилевской области. Уже затопили в Бобруйске и Осиповичах, на очереди - Могилев
22.04.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В жилые дома Бобруйска и Осиповичей возобновили подачу отопления. Соответствующие распоряжения 21 апреля подписали местные исполкомы. По предварительной информации, в Могилеве возобновят подачу тепла в квартиры и дома завтра, 23 апреля.
Подачу тепла в квартиры Могилевской области возобновляют из-за похолодания. Причем температура воздуха продолжит снижаться. Например, в выходные в Бобруйске ожидается 0…+6 °С, в Могилеве — +1…7 °С.
— Судя по прогнозу погоды, отопительный сезон продлится минимум до 1 мая, так как это будет соответствовать норме среднесуточной температуры воздуха, — сообщили TUT.BY в «Могилевских теплосетях».
В садах, школах, больницах и других объектах социальной сферы отопительный сезон продолжается без пауз.
Напомним, отопление в жилых домах Могилевской области
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Отопление снова включают в домах Могилевской области. Уже затопили в Бобруйске и Осиповичах, на очереди - Могилев
В садах, школах, больницах и других объектах социальной сферы отопительный сезон продолжается без пауз.
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