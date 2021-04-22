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Газоснабжение на Уборевича восстановили
22.04.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Газоснабжение в районе улицы Уборевича полностью восстановлено. Об этом
Аварийные службы УП «Мингаз» полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича в Минске. Подача газа возобновлена, идут пусконаладочные работы.
21 апреля в 21.15 в МЧС поступило сообщение о повреждении водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм. В результате размытия и обрушения грунта был поврежден газопровод среднего давления диаметром 32 мм.
В устранении аварии ночью были задействованы три бригады аварийной службы УП «Мингаз». Сделано все необходимое, чтобы оперативно локализовать и ликвидировать выход газа и провести ремонтно-восстановительные работы.
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Аварийные службы УП «Мингаз» полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича в Минске. Подача газа возобновлена, идут...
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