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Газоснабжение на Уборевича восстановили

22.04.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Газоснабжение в районе улицы Уборевича полностью восстановлено. Об этом сообщает «Минэнерго официальный».

Аварийные службы УП «Мингаз» полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича в Минске. Подача газа возобновлена, идут пусконаладочные работы.

21 апреля в 21.15 в МЧС поступило сообщение о повреждении водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм. В результате размытия и обрушения грунта был поврежден газопровод среднего давления диаметром 32 мм.

В устранении аварии ночью были задействованы три бригады аварийной службы УП «Мингаз». Сделано все необходимое, чтобы оперативно локализовать и ликвидировать выход газа и провести ремонтно-восстановительные работы.

 
Теги: Минск
 
 
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Аварийные службы УП «Мингаз» полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича в Минске. Подача газа возобновлена, идут...
 
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