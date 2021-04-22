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В БГУИР сократили плановый прием на некоторые специальности. Разбираемся, почему

22.04.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте БГУИР опубликовали план приема в 2021 году. Портал dev.by сравнил его с прошлогодним: оказалось, что в этом году в университет примут почти на 400 студентов меньше. В вузе пояснили, с чем это связано.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В этом году на первый курс БГУИР планируют принять 2878 человек. В прошлом набор составил 3256 человек. На бюджетную форму обучения прием снизился на 2,1%, на платную — на 17,3%, пишет dev.by. Больше всего сокращение затронуло Факультет компьютерных систем и сетей. В прошлом году сюда поступило более 600 человек. В этом году план приема — 480 первокурсников.

Сокращения коснулись трех из четырех специальностей факультета. В прошлом году на бюджет и платную форму обучения на 210 выделенных мест по специальности «программное обеспечение информационных технологий» было подано более 600 заявлений. В этом году плановый прием на бюджет сократили с 85 до 60 мест, на платную форму и вовсе вдвое — с 125 до 60 мест. Количество мест для желающих учиться по специальности «информатика и технологии программирования» уменьшилось с 180 до 150. Аналогичные цифры и по специальности «вычислительные машины, системы и сети».

По некоторым специальностям плановый набор в этом году увеличили. Это — «медицинская электроника», «защита информации в телекоммуникациях». Будет открыт набор на бюджет и платную форму для обучения специальности «инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)» «квантовые информационные системы» и «радиоэлектронные системы».

В пресс-службе БГУИР на вопрос TUT.BY о том, с чем связано сокращение числа студентов в 2021 году, ответили, что при формировании набора учитывают несколько факторов. Во-первых, заказы на подготовку специалистов от предприятий, организаций-заказчиков кадров, во-вторых, спрос на специалистов той или иной специальности зарубежных партнеров БГУИР, в-третьих, предельную численность обучающихся, предусмотренную специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность в разрезе специальностей и форм получения образования. Четвертый момент: эффективность организации и обеспечение качества подготовки во время образовательного процесса — комплектность учебных групп и потоков по специальностям, загрузка материально-технической базы.

— Учет указанных выше факторов позволяет поддерживать высокое качество обучения на I ступени получения образования и обеспечивать прием белорусских граждан на уровне 2900−3400 человек, — пояснили в пресс-службе.

Ранее начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович рассказал агентству «Минск-Новости» о том, что цифры приема на бюджет корректируются по отдельным специальностям в зависимости от потребности экономики. И это происходит на основе информации, предоставляемой Министерством труда и социальной защиты, Министерством экономики, анализируются данные автоматизированной системы «Госзаказ и прием», в которую организации вносят сведения о перспективной кадровой потребности в рабочих и специалистах. На вопрос о том, нужны ли IТ-специалисты, эксперт ответил, что «мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах».

— Однако IT-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4−5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники, — пояснил Сергей Касперович.

К слову, в этом году абитуриентами будут люди, родившиеся в 2003-м и 2004-м годах. А в эти годы в Беларуси была зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю с 1950 года. По сути, это и есть демографическая яма. По данным Белстата, в 2003 году родилось 88 512 детей, а в 2004-м — 88 943. Минимальным по рождаемости был и 2002 год — 88 743 детей. Во все остальные годы рождаемость превышала 90 тысяч. А с 2007 года по 2017 год — даже 100 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте БГУИРа опубликовали план приема в 2021 году. Портал dev.by сравнил его с прошлогодним: оказалось, что план приема студентов сократился почти на 400 студентов. В...
 
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