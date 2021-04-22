В Гродно задержали мужчину, который выносил из подъездов чужие велосипеды

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в систематических кражах велосипедов из подъездов домов. Милиции известно про четыре похожих случая.



Фото: rgazeta.by, носит иллюстративный характер

Ранее судимый житель Гродно действовал по одной и той же схеме — забирал велосипеды, стоявшие на лестничных площадках многоквартирных жилых домов. Велосипеды, кстати, не были пристегнуты, что облегчало его «работу».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Несколько велосипедов удалось вернуть, сообщает милиция региона.