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В Гродно задержали мужчину, который выносил из подъездов чужие велосипеды

22.04.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в систематических кражах велосипедов из подъездов домов. Милиции известно про четыре похожих случая.


Фото: rgazeta.by, носит иллюстративный характер

Ранее судимый житель Гродно действовал по одной и той же схеме — забирал велосипеды, стоявшие на лестничных площадках многоквартирных жилых домов. Велосипеды, кстати, не были пристегнуты, что облегчало его «работу».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Несколько велосипедов удалось вернуть, сообщает милиция региона.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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