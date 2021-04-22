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В Солигорске мужчина отбирал у детей на улице смартфоны и рюкзаки. Его задержали

22.04.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиционеры в Солигорске по горячим следам задержали 45-летнего местного жителя, который возле подъезда одного из многоквартирных жилых домов ударил 12-летнюю девочку и попытался отобрать у нее мобильный и рюкзак. Подробности рассказали в УВД.

Мужчина убежал, так как его спугнул прохожий.

Потом он отобрал сумку и мобильный у 10-летнего школьника, который стоял с друзьями около киоска.

Задержали мужчину сотрудники патрульно-постовой службы.

В отношении него возбуждены уголовные дела за грабеж.

 
 
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В отношении него возбуждены уголовные дела за грабеж.
 
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