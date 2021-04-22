В Минздраве рассказали о состоянии пациента, который совершил самоподжог на площади Независимости

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который совершил в январе самоподжог на площади Независимости, по-прежнему находится в БСМП. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ведомстве рассказали, что состояние пациента — средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП.

— Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время в соответствии с протоколами лечения он проходит курс реабилитации. Напомним, что при первичном осмотре у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов, — рассказали в ведомстве.

Напомним, все произошло 22 января. В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и совершил самоподжог. «Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов», — сообщили тогда в Следственном комитете.