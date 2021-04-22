За интервью с Тихановской на главреда Intex-press составили два протокола, решается вопрос об уголовном деле

Источник материала: Tut.by

Два протокола составили на главного редактора барановичского независимого издания Intex-press Владимира Янукевича за интервью с экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Кроме того, милиция назначила проверку по статье за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.



Владимир Янукевич. Фото: БАЖ

21 апреля Владимира Янукевича вызвали на опрос в милицию. Поводом стало интервью со Светланой Тихановской, которое вышло в газете за 14 апреля. Ранее главного редактора уже по этому поводу вызывали в прокуратуру — и вынесли предупреждение.

Опрос в милиции длился около четырех часов и завершился двумя административными протоколами за «нарушение законодательства о СМИ» — по ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП. Один протокол — на юрлицо «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью, второй — на ИП Янукевич, который владеет сайтом inteх-press.by.

Как указано в протоколе, в интервью Светлана Тихановская «дискредитирует и подвергает сомнению легитимность Лукашенко Александра Григорьевича», уделяет внимание менторским программам для дворов, действиям стачкомов и независимых профсоюзов, а также призывает к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Автора интервью Людмилу Стецко также вызвали 23 апреля в ГОВД в качестве свидетеля. По какому делу, в повестке не указано.