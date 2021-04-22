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«Покойный пролежал в доме 2 месяца». История Леонида, который убирает квартиры после смерти

22.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Давайте представим очень грустную ситуацию: ваш близкий человек умер, а нашли его спустя несколько дней. Само собой, сначала будут похороны, грусть, скорбь. Но потом встанет бытовой вопрос: а как привести в порядок квартиру? Скорее всего, вы понятия не имеете, к кому обращаться в таком случае — и начнете искать в интернете. Именно тогда у вас есть шанс познакомиться с Леонидом. Мужчина работал в строительстве, но 10 лет назад понял, что у людей есть запрос на уборку квартир после смерти, пожаров и наводнений. Так рабочие будни Леонида стали проходить среди неприятных запахов, луж странных жидкостей и людей, которым очень нужна помощь. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
Теги: знакомства
 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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