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«Покойный пролежал в доме 2 месяца». История Леонида, который убирает квартиры после смерти
22.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Давайте представим очень грустную ситуацию: ваш близкий человек умер, а нашли его спустя несколько дней. Само собой, сначала будут похороны, грусть, скорбь. Но потом встанет бытовой вопрос: а как привести в порядок квартиру? Скорее всего, вы понятия не имеете, к кому обращаться в таком случае — и начнете искать в интернете. Именно тогда у вас есть шанс познакомиться с
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