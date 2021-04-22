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Внимание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
22.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидаются сегодня на большей части территории страны. Белгидромет предупредил, что в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.
В четверг, 22 апреля, в период с 12.30 до 18.00 на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.
Аналогичная погода будет по Минску и Минской области.
Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:
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Грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидаются сегодня на большей части территории страны.
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