Внимание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Источник материала: Tut.by

Грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидаются сегодня на большей части территории страны. Белгидромет предупредил, что в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В четверг, 22 апреля, в период с 12.30 до 18.00 на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.

Аналогичная погода будет по Минску и Минской области.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

максимально отключить электроприборы;

тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.