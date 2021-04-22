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Внимание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

22.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидаются сегодня на большей части территории страны. Белгидромет предупредил, что в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В четверг, 22 апреля, в период с 12.30 до 18.00 на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.

Аналогичная погода будет по Минску и Минской области.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

  • по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;
  • максимально отключить электроприборы;
  • тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;
  • автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.

 
Теги: Минск
 
 
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Грозы, град и шквалистое усиление ветра ожидаются сегодня на большей части территории страны.
 
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