Медики рассказали о состоянии мужчины, устроившего самоподжог в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Состояние пациента, который в январе этого года совершил самоподжог на столичной площади Независимости, – средней степени тяжести, рассказали в Минздраве.

Сейчас мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в Больнице скорой медицинской помощи. Все возможные операции хирурги провели уже в полном объеме.

"Сейчас он проходит курс реабилитации", - отметили в ведомстве.

Самоподжог у Дома правительства

В пятницу, 22 января, на площади Независимости возле здания Совмина мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег . Его потушили очевидцы и сотрудник правоохранительных органов, затем оперативно доставили в больницу. При первичном осмотре у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести – до 72% всего тела. Врачи долго боролись за его жизнь.

Следователи продолжают выяснять мотивы поступка 35-летнего минчанина. Они выяснили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной за незаконный оборот наркотиков.

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