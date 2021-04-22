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Медики рассказали о состоянии мужчины, устроившего самоподжог в Минске
22.04.2021 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Состояние пациента, который в январе этого года совершил самоподжог на столичной площади Независимости, – средней степени тяжести, рассказали в Минздраве.
Сейчас мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в Больнице скорой медицинской помощи. Все возможные операции хирурги провели уже в полном объеме.
"Сейчас он проходит курс реабилитации", - отметили в ведомстве.
Самоподжог у Дома правительства
В пятницу, 22 января, на площади Независимости возле здания Совмина мужчина облил себя неизвестной жидкостью и
Следователи продолжают
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Врачи боролись за жизнь пациента несколько дней, тело 35-летнего минчанина обгорело на 72 процента. За три месяца он пошел на поправку.
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