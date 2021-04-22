Посмотрели, что происходит сегодня в Чижовке, где вчера случилось коммунальное ЧП

Источник материала: Tut.by

Улица Уборевича возле гипермаркета Green в минской Чижовке в четверг больше не напоминает реку. Вечером среды здесь случилось ЧП на водоводе. Поток подтопил автомобили на стоянках. К тому же сильно пахло газом — был поврежден и подземный газопровод. С ночи воду из кранов в трех районах столицы советуют не пить. Посмотрели, что происходит в четверг на месте происшествия и рядом с ним.



Работы на месте аварии

Где именно случилась авария?

Точка, где случилась авария, — перед гипермаркетом Green, на зеленой зоне между стоянкой магазина и улицей Уборевича. Сегодня здесь работают люди в спецодежде «Минскводоканала», к которому относится поврежденный водовод, специалисты МЧС и других организаций.





На месте есть и представители «Белтелекома» и электросетей.

— Здесь проходят и наши коммуникации. Приехали контролировать, чтобы ничего не повредилось, пока ликвидируют аварию, наблюдаем, — рассказывает один из специалистов.









Что за стройка возле гипермаркета, при которой случилось ЧП?





Место, у которого вчера случилось ЧП, раскопано уже несколько месяцев. Тут стоит строительный забор.

— Это УМ-70, работаем тут с марта, — говорят рабочие. — Строим по заказу «Минскводоканала» новую водопроводную трубу — меньшего диаметра, чем та, где авария.

Собеседники из строительной организации считают, что ЧП с их работой не связано. Во время прорыва тут ничего не копали.

— Вы что, это случилось на старом водоводе, мы на нем работы не проводим, он идет параллельно! После аварии подтопило и подземную камеру от нашей стройки, вот выливаем сейчас воду.

Рабочие вспоминают, что два года назад примерно на этом же месте на водоводе уже было ЧП с большим подтоплением. По поводу аварии на газовой трубе мужчины по житейски поясняют:

— Никто газовую трубу не пробивал. Она пластиковая, ее могло от сильного давления воды порвать.

Утром четверга «Минэнерго» пояснял , что газопровод повредило «в результате размытия и обрушения грунта».

Представитель «Минскводоканала», работавший на площадке, коротко сказал нам:

— Пока копаем, с причинами еще надо будет разбираться.

Подтопленная машина и подвоз воды. Что происходит в округе?





Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду. В гипермаркете возде места аварии около 11 утра в четверг ажиотажа, связанного с закупкой воды, не видно, хотя вчера бутыли активно скупали.

Пожилая покупательница ставит в корзину двухлитровую бутылку «Дариды»,

— Больше мне воды не надо. Для бытовых нужд есть та, что в кране, но она выглядит чистой. Правда, пока есть команда не пить — не пьем.

Напротив гипермаркета — здание по Уборевича, 99. Среди прочего, там находится автомойка.

— К нам пришли, отключили от питания. У нас есть резервуар на автомойке, но воды там хватит машин на шесть — семь. Как выльем это, будем ждать, пока все не наладится.

Кроме автомойки, в здании есть автосервис. Перед ним и в некотором отдалении — парковки. Вчера автомобили здесь стояли в воде.



Автостоянка у сервиса во время потопа. Фото: TUT.BY

В автосервисе отмахиваются от комментариев, говорят: «Наши машины не пострадали», владельцев авто во время прихода журналистов на месте не было.

На стоянке в отдалении очевидец показал нам Dodge, который вчера был сильно подтоплен. Рассказывает, что машину сейчас сушат, но сомневается, что она поддастся ремонту после такой переделки.





В жилых кварталах неподалеку все выглядит спокойным. У здания по улице Голодеда, 73, стоит цистерна с водой — от Министерства обороны.

— Вообще у нас часть под Лепелем, но как раз был выезд в Борисов. Нам позвонили — вызвали, — поясняют военные, которые приехали в Минск с цистерной на пять тонн воды. — Жители идут активно — с утра уже человек 100.





Местные во дворах обсуждают ЧП у гипермаркета, но говорят, что не паникуют: вода в кранах есть, а именно на питье много не надо.

Как всегда при коммунальных авариях последнего года, минчане очень активно предлагают и принимают помощь в телеграм-чатах. На этот раз готовы подмочь с доставкой воды и в БРСМ.