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Как выглядит вода в некоторых домах, где районы пострадали от аварии на трубопроводе
22.04.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели шлют фото, как выглядит вода после устранения аварии на трубопроводе. Людям сообщают, что проблема решится только 24 апреля.
Судмалиса, 26. Такой вода была 22 апреля в 11 утра. Когда ее спустили, в ванне остался темный осадок. К обеду вода все еще мутная.
А это Курасовщина. Такой вода была утром в доме на Асаналиева, 11/3.
В квартире на улице Денисовской, 41, утром вода тоже была темного цвета.
Несколько читателей сообщили, что обращались с этой проблемой в 115, где им пообещали, что вопрос решат только 24 апреля.
У некоторых жителей проблемных районов мутная или грязная вода была только утром, сейчас ее цвет нормальный.
Минска рекомендует жителям трех районов не пить водопроводную воду">Напомним, санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду.
Напомним, авария на трубопроводе
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Несколько читателей сообщили, что обращались с этой темой в 115, где им пообещали, что проблему решат только 24 апреля.
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