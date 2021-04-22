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Как выглядит вода в некоторых домах, где районы пострадали от аварии на трубопроводе

22.04.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели шлют фото, как выглядит вода после устранения аварии на трубопроводе. Людям сообщают, что проблема решится только 24 апреля.

Судмалиса, 26. Такой вода была 22 апреля в 11 утра. Когда ее спустили, в ванне остался темный осадок. К обеду вода все еще мутная.


Такой вода была утром. Фото: читатель TUT.BY

А это Курасовщина. Такой вода была утром в доме на Асаналиева, 11/3.


В квартире на улице Денисовской, 41, утром вода тоже была темного цвета.

Несколько читателей сообщили, что обращались с этой проблемой в 115, где им пообещали, что вопрос решат только 24 апреля.

У некоторых жителей проблемных районов мутная или грязная вода была только утром, сейчас ее цвет нормальный.

Минска рекомендует жителям трех районов не пить водопроводную воду">Напомним, санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду.

Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером в среду, 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».

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Теги: Минск
 
 
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Несколько читателей сообщили, что обращались с этой темой в 115, где им пообещали, что проблему решат только 24 апреля.
 
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