Суд над лидером «Альтернативы» Олегом Корбаном проходит в закрытом режиме

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района Минска 21 апреля судья Ольга Малашенко начала рассматривать уголовное дело лидера общественной инициативы «Альтернатива» Олега Корбана. Его обвиняют по части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).



Фото: alternativaby.net

Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», Олег Корбан был задержан после обыска в квартире 25 октября 2020 года. Сначала ему присудили 15-суточный административный арест по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии), а после его окончания перевели в СИЗО-1. Правозащитники признали Корбана политзаключенным.

Как рассказала TUT.BY жена политзаключенного Ольга, причина, по которой судья Малашенко приняла решение сделать процесс закрытым, неизвестна.

По ее информации, сегодня будет проходить допрос свидетелей.

Третья «криминалка»

Олег Корбан родился 4 февраля 1985 года. Был в «Молодом фронте», затем входил в ОГП. Являлся заместителем председателя Минской городской организации ОГП. Занимал должность председателя Минского городского отделения организации «Молодые демократы».

На президентских выборах 2010 года был руководителем избирательного штаба кандидата Ярослава Романчука по Минску.

Еще в 2007 году, будучи членом «Молодого фронта», проходил по уголовному делу по ст. 193−1 УК (Участие в незарегистрированной организации), провел трое суток в тюрьме КГБ, был наказан штрафом.

Его также задерживали в декабре 2010 года после массовой акции на площади Независимости. Был обвинен по ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков и участие в них). 7 января 2011 года освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

23 августа 2011 года уголовное дело против него было закрыто «за отсутствием состава преступления».