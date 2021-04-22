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Как в майские выходные в Могилеве сдать ПЦР-тест: режим работы лаборатории изменится

22.04.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В майские выходные в Могилеве изменится режим работы лаборатории областной санслужбы, где можно сделать тест на COVID-19 для выезжающих за пределы Беларуси. Вот как она будет работать.


Фото: unsplash.com

Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и ООИ Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья находится на улице Первомайской, 114. Запись на исследование — тут или по телефону (+375 29) 175−38−32.

График работы в майские праздники

1 мая, суббота

07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);

12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.

2 мая, воскресенье

07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);

12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.

8 мая, суббота

07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);

12.30 — 13.00, 16.00 — 17.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.

9 мая, воскресенье

07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);

12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.

10 мая, понедельник

07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);

12.30 — 13.00, 16.00 — 17.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.

11 мая, вторник

07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);

12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.

 
Теги: Могилев
 
 
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