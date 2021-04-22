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Как в майские выходные в Могилеве сдать ПЦР-тест: режим работы лаборатории изменится
22.04.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В майские выходные в Могилеве изменится режим работы
Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и ООИ Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья находится на улице Первомайской, 114. Запись на исследование —
График работы в майские праздники
1 мая, суббота
07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);
12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.
2 мая, воскресенье
07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);
12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.
8 мая, суббота
07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);
12.30 — 13.00, 16.00 — 17.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.
9 мая, воскресенье
07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);
12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.
10 мая, понедельник
07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);
12.30 — 13.00, 16.00 — 17.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.
11 мая, вторник
07.30 — 12.30 — прием граждан, выезжающих за пределы РБ, для лабораторного тестирование на COVID-19 (взятие материала);
12.30 — 14.00 — выдача результатов тестирования на COVID-19 для граждан, выезжающих за пределы РБ.
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