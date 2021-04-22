Правозащитники: Брест - в лидерах по стране по количеству политически мотивированных уголовных дел

Источник материала: Tut.by

С августа прошлого года в Бресте возбуждено 349 политически мотивированных уголовных дел, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.



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Больше половины из них по ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Первая касается протестов 9−11 августа, вторая — «хороводного дела» о блокировании перекрестка проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в сентябре прошлого года. По данным правозащитников, по каждому из этих дел проходят более 90 фигурантов.

Другие статьи: хулиганство, блокирование путей сообщения, сопротивление и насилие в отношении силовиков, оскорбление, уклонение от уплаты налогов. Есть также уголовное дело о создании преступной организации или участии в ней (статья 285). Оно касается несанкционированных «маршей нетунеядцев» в 2017—2018 годах, по нему проходят четыре человека.

— Политически мотивированными мы считаем уголовные дела, которые возбуждались в отношении людей, несогласных с результатами президентских выборов 2020 года. Цифра 349 — это только те дела, о которых нам известно. На самом деле их больше, — объяснил Владимир Величкин. — По этому показателю Брест с населением около 350 тысяч человек уже в лидерах по стране. При этом задержания продолжаются и по сей день.

По состоянию на 22 апреля лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» признал политическими заключенными 358 человек. Около трети из них — жители Брестской области, сообщил Владимир Величкин.

Напомним, в конце марта замначальника Брестского областного управления Следственного комитета Сергей Горошко сообщил, что с августа 2020 года по региону возбуждено более 300 дел экстремистской направленности, об этом писал «Ежедневник» . В эту категорию он отнес дела по статьям о сопротивлении и насилии, оскорблениях и угрозах в отношении сотрудников милиции, хулиганстве, повреждении имущества.