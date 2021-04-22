За последний год произошло несколько коллапсов с водой. Как на них реагировали власти?

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 апреля в Минске произошла крупная коммунальная авария: в районе одной из стройплощадок повредили водопровод, в результате тысячи жителей Серебрянки, Лошицы, Курасовщины, Чижовки и прилегающих улиц остались без воды. За последний год это не первый такой коммунальный «инцидент». TUT.BY вспоминает, где в последнее время происходили аварии и как на них реагировали местные власти.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минск, июнь 2020-го

Что случилось?

Утром 24 июня в двух крупных районах Минска — Московском и Фрунзенском — резко ухудшилось качество воды. Местные жители жаловались на сильный химический запах, из-за которого ее было невозможно использовать. В результате «инцидента» без нормальной питьевой воды остались около 800 тысяч человек. На следующий день об этом рассказали городские власти во время брифинга, на который пригласили только журналистов госСМИ.

Как реагировали власти?

На протяжении всего дня городские власти заявляли, что характеристики воды соответствуют требованиям санитарных норм, а показатели по запаху находятся «в верхнем допустимом пределе». Никто не запрещал эту воду пить или использовать для хозяйственных нужд.



Фото: Денис Зеленко, TUT.BY

К обеду 24 июня «Минскводоканал» прокомментировал: это случилось из-за жары. Лишь ночью на сайте коммунального предприятия появилось предупреждение, что использовать воду для питья нельзя.

В пострадавшие районы были направлены цистерны с водой — сначала всего четыре, затем их стало 25. Люди стояли в огромных очередях за чистой водой.

Вечером 26 июня, на третий день ЧП, о том, что воду из крана в проблемных районах лучше не пить, заявила и главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк. Этот запрет Минздрав снял только 27 июня, после того как водопровод основательно промыли.

Все эти дни обычные минчане покупали и привозили воду в «пострадавшие районы» для тех, кто не мог подолгу стоять в очередях к цистернам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что в итоге?

Ситуацию под контроль взял Лукашенко . По озвученной им версии, ЧП произошло из-за того, что во время ремонта застоявшаяся вода попала в трубы. Когда увидели, что вода не очень хорошая, стали очищать реагентами и передозировали.

— Она начала вонять, эта вода, и в квартиры попала. И на этом этапе мне доложили. И я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». Отвечают: «Александр Григорьевич, к утру все расчистим», — комментировал произошедшее Лукашенко.

Пострадавшим от некачественной воды минчанам сделали перерасчет, чтобы они не платили за воду в июне. Мингорисполком обратился в прокуратуру, чтобы установить причины возникших проблем с водой.

Позже управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК (Служебная халатность). По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

О результатах расследования этого дела общественности ничего не сообщалось.

Копище, ноябрь 2020-го

Что случилось?

15 ноября 2020 года без воды остался микрорайон Новая Боровая. Тогда причиной ее отсутствия стала не авария, а, как заявили в «Минскводоканале», повреждение задвижки в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. В организации также заявили, что ее могли повредить умышленно.



Фото: TUT.BY

Без воды жители микрорайона пробыли более трех суток. Из-за этого в местной школе и детских садах пришлось отменить занятия.

Как реагировали власти?

На протяжении всех этих дней местные власти не комментировали журналистам ситуацию в Новой Боровой. На сайте Минского райисполкома и Миноблисполкома информации об этом также не было.

К полудню 17 ноября «Минскводоканал» заявил , что водоснабжение в жилом районе Новая Боровая будет восстановлено после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды, но конкретных сроков не называл. Холодная и горячая вода появилась в домах только рано утром 18 ноября.

В Новую Боровую были направлены цистерны с питьевой водой. Огромную помощь местным жителям оказывали минчане из других районов: они привозили бутылки с водой, приглашали помыться или временно пожить у себя дома.

Что в итоге?

Местные жители направляли электронное обращение в Генеральную прокуратуру, в котором просили разобраться в ситуации с отключением воды.

17 ноября телеграм-канал «Пул Первого» писал , что о ситуации в микрорайоне доложили Александру Лукашенко и он поручил контролировать обеспечение квартала водой своему помощнику по Минску Александру Барсукову и уполномоченной по столице Наталье Кочановой.



Фото: TUT.BY

Позже Александр Барсуков (бывший замминистра МВД) заявил , что «произошло незаконное проникновение и повреждение запорной арматуры, что парализовало систему водоснабжения целого района».

— Восстановительные работы и промывку сетей специалисты проводили всю ночь, были отобраны пробы для проведения лабораторного контроля качества воды. После получения положительных результатов водоснабжение полностью восстановили уже сегодня утром.

Кто незаконно проник в колодец и повредил запорную арматура — об этом до сих пор неизвестно.

Минск, январь 2021-го

Что случилось?

21 января крупная авария на теплосетях произошла в Московском районе Минска, в результате чего жители Юго-Запада, Малиновки, Михалова остались без горячей воды и отопления. Занятия в детских садах и школах пришлось перенести. Аварию ликвидировали в течение суток.





Как отреагировали власти?

Мингорисполком тогда четко обозначил, что ликвидировать аварию будут примерно сутки.

Главный инженер «Минских теплосетей» Александр Драгун рассказал о причинах инцидента и о том, когда тепло должно вернуться в квартиры минчан. Гендиректор «Минского городского жилищного хозяйства» Сергей Рубанов тогда заявлял, что, если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда. Напомним, тогда в Беларуси стояли сильные морозы.

Аварию, как и обещали, ликвидировали к вечеру следующего дня.

Бешенковичи, март 2021-го

Что произошло?

30 марта жители Бешенковичей стали сообщать о проблемах с питьевой водой: она имела неприятный запах, а после ее употребления начиналась диарея, рвота и поднималась температура. Более 10 человек, в том числе шесть детей, из-за этого оказались в больнице. Причиной ухудшения качества воды стала авария на водопроводных сетях, которая произошла в ночь с 29 на 30 марта, сообщали районные власти. Местные жители рассказывали , что вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный еще 28 марта. Перекрыли ее только днем 30-го.

Как реагировали власти?

31 марта на сайте районной газеты «Заря» появилось сообщение о причинах аварии. Заместитель главы райисполкома тогда рекомендовал не использовать для питья воду из-под крана.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Местная санслужба начала проводить расширенное эпидрасследование, почему из-за воды люди оказались в больнице. К «пострадавшим» домам и социальных учреждениям был организован подвоз питьевой воды.

1 апреля Минздрав направил в Бешенковичи группу экспертов из Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

— Ситуация взята на контроль специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, — проинформировали тогда в министерстве.

А Следственный комитет начал проверку из-за некачественной воды в Бешенковичах.

Бешенковичский райисполком принес извинения жителям за «доставленные неудобства» в связи с аварией на водопроводе.

Снова Минск, апрель 2021-го

Что произошло?

Очередной инцидент с водой в Минске произошел вечером 21 апреля. Причина — в повреждении крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок. В результате жители Чижовки, Лошицы, Серебрянки, Курасовщины, района улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово остались без воды. Кроме этого, в МЧС сообщили, что на месте происшествия был поврежден подземный газопровод. Спустя несколько часов аварию локализовали. Ночью вода вернулась в квартиры минчан.



Вода затопила улицу в микрорайоне Чижовка. Фото: TUT.BY

Как реагировали власти?

На место происшествия прибыли аварийные службы «Минскводоканала» и «Мингаза», сотрудники МЧС. Около 22.10 специалисты водоканала сообщили, что прорвало водовод, с одной стороны утечку локализовали. Позже в МЧС заявили : поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

Спустя время в Мингорисполкоме рассказали , что водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы, а также указали примерное время, когда проблема будет локализована и начнут восстанавливать водоснабжение.

В затронутые аварией районы направили автоцистерны с питьевой водой. Пить воду из-под крана санэпидемслужба Минска пока не рекомендует. «Минскводоканал» принес минчанам извинения за причиненные неудобства.