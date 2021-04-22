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За последний год произошло несколько коллапсов с водой. Как на них реагировали власти?
22.04.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 апреля в Минске
Минск, июнь 2020-го
Что случилось?
Утром 24 июня в двух крупных районах Минска — Московском и Фрунзенском — резко ухудшилось качество воды. Местные жители жаловались на сильный химический запах, из-за которого ее было невозможно использовать. В результате «инцидента» без нормальной питьевой воды остались около 800 тысяч человек. На следующий день об этом
Как реагировали власти?
На протяжении всего дня городские власти заявляли, что характеристики воды соответствуют требованиям санитарных норм, а показатели по запаху находятся «в верхнем допустимом пределе». Никто не запрещал эту воду пить или использовать для хозяйственных нужд.
К обеду 24 июня «Минскводоканал» прокомментировал: это случилось из-за жары. Лишь ночью на сайте коммунального предприятия появилось предупреждение, что использовать воду для питья нельзя.
В пострадавшие районы были направлены цистерны с водой — сначала всего четыре, затем их стало 25. Люди стояли в огромных очередях за чистой водой.
Вечером 26 июня, на третий день ЧП, о том, что воду из крана в проблемных районах лучше не пить, заявила и главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк. Этот запрет Минздрав
Все эти дни обычные минчане покупали и привозили воду в «пострадавшие районы» для тех, кто не мог подолгу стоять в очередях к цистернам.
Что в итоге?
Ситуацию под контроль
— Она начала вонять, эта вода, и в квартиры попала. И на этом этапе мне доложили. И я говорю: «Будете пить сейчас сами, все чиновники минские, будете эту воду пить и варить себе пищу». Отвечают: «Александр Григорьевич, к утру все расчистим», — комментировал произошедшее Лукашенко.
Пострадавшим от некачественной воды минчанам сделали перерасчет, чтобы они
Позже управление Следственного комитета по Минску
О результатах расследования этого дела общественности ничего не сообщалось.
Копище, ноябрь 2020-го
Что случилось?
15 ноября 2020 года без воды
Без воды жители микрорайона пробыли более трех суток. Из-за этого в местной школе и детских садах пришлось отменить занятия.
Как реагировали власти?
На протяжении всех этих дней местные власти
К полудню 17 ноября «Минскводоканал»
В Новую Боровую были направлены цистерны с питьевой водой. Огромную помощь местным жителям
Что в итоге?
Местные жители направляли электронное обращение в Генеральную прокуратуру, в котором просили разобраться в ситуации с отключением воды.
17 ноября телеграм-канал «Пул Первого»
Позже Александр Барсуков (бывший замминистра МВД)
— Восстановительные работы и промывку сетей специалисты проводили всю ночь, были отобраны пробы для проведения лабораторного контроля качества воды. После получения положительных результатов водоснабжение полностью восстановили уже сегодня утром.
Кто незаконно проник в колодец и повредил запорную арматура — об этом до сих пор неизвестно.
Минск, январь 2021-го
Что случилось?
21 января крупная авария на теплосетях
Как отреагировали власти?
Мингорисполком тогда четко обозначил, что ликвидировать аварию будут примерно сутки.
Главный инженер «Минских теплосетей» Александр Драгун
Аварию, как и обещали, ликвидировали к вечеру следующего дня.
Бешенковичи, март 2021-го
Что произошло?
30 марта жители Бешенковичей
Как реагировали власти?
31 марта на сайте районной газеты «Заря» появилось сообщение о причинах аварии. Заместитель главы райисполкома тогда рекомендовал не использовать для питья воду из-под крана.
Местная санслужба начала проводить расширенное эпидрасследование, почему из-за воды люди оказались в больнице. К «пострадавшим» домам и социальных учреждениям был организован подвоз питьевой воды.
1 апреля Минздрав направил в Бешенковичи группу экспертов из Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
— Ситуация взята на контроль специалистами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, —
А Следственный комитет начал проверку из-за некачественной воды в Бешенковичах.
Бешенковичский райисполком
Снова Минск, апрель 2021-го
Что произошло?
Очередной инцидент с водой в Минске
Как реагировали власти?
На место происшествия прибыли аварийные службы «Минскводоканала» и «Мингаза», сотрудники МЧС. Около 22.10 специалисты водоканала сообщили, что прорвало водовод, с одной стороны утечку локализовали. Позже в МЧС
Спустя время в Мингорисполкоме
В затронутые аварией районы
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Вечером 21 апреля в Минске произошла крупная коммунальная авария. За последний год это не первый такой «инцидент». TUT.BY вспоминает, где в последнее время происходили...
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