В Рогачевском районе мужчины устроили стрельбу - а потом у них нашли целый боевой арсенал

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе черные копатели устроили стрельбу, односельчане вызвали милицию. В итоге у мужчин нашли целый боевой арсенал. Подробности сообщили в УВД.





В Рогачевский РОВД позвонили жители одной из деревень и сообщили о выстрелах во дворе одного из домов. Туда направились милиционеры. Соседи рассказали, что якобы два местных жителя повздорили между собой и подрались, а с места конфликта слышалась стрельба.

Встретивший сотрудников владелец подворья опроверг версию односельчан, однако в его доме милиционеры нашли патроны. Мужчину задержали.

В это время другой участник конфликта заперся в своем доме. Чтобы его задержать, пришлось вызывать ОМОН.

Позже выяснилось, что мужчины — черные копатели. При этом они занимались не только поисками оружия, но и его конструированием.

В день задержания приятели в подпитии обстреливали самодельный пистолет.

Милиционеры изъяли у них целый арсенал: винтовку Мосина, обрезы, патроны, порох, самодельный боевой пистолет, переделанный из сигнального, а также пистолет-хлопушку и самодельный металлоискатель.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.