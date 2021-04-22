СМИ выяснили, кто может быть четвертым фигурантом по «делу о госперевороте»

Источник материала: Tut.by

Журналистам стало известно имя четвертого фигуранта дела о планировании попытки госпереворота и покушения на Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание «Наша Ніва».



Ольга Голубович. Фото: «Наша Ніва» / ok.ru

«Наша Ніва» отмечает, что четвертой задержанной, вероятнее всего, является Ольга Голубович, которая ранее в Минске занималась делами фирмы задержанного в Москве юриста Юрия Зенковича. Компания оказывала помощь людям при переезде в США. Жена Зенковича Елена 14 апреля сообщала журналистам о том, что Голубович задержали, однако информации о том, в каком статусе находится женщина, не было. Также она сообщила, что работа минского офиса компании Зенковича прекратилась в сентябре прошлого года.

По информации «Нашай Нівы», Ольга Голубович до сих пор находится под стражей, однако ее близкие не знают, предъявлены ли женщине обвинения, и не комментируют ситуацию.

Издание сообщило, что Ольге Голубович 43 года, она родилась в Минске, замужем. Обучалась в художественном училище, затем изучала белорусский, русский и сербский языки на филологическом факультете БГУ. В детстве вместе с родителями она переехала в городской поселок Свислочь Пуховичского района, где позже работала социальным педагогом в местной школе, а также иногда заменяла учителей английского и белорусского языков. В 2003 году ее избрали в местный поселковый Совет депутатов — Голубович представляла партию БНФ. Женщина также участвовала в гражданской кампании «За нашу Свислочь», однако в целом не была заметным активистом.

TUT.BY попытался прояснить информацию о задержании Ольги Голубович в связи с «делом о госперевороте» и предъявленных ей обвинениях в КГБ Беларуси, однако на наши звонки никто не ответил. Ранее начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек на белорусском телевидении рассказал , что сотрудники ведомства задержали связанных с делом четверых человек.

— В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, — сообщил Бычек.

«Дело о перевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.