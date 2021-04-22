|
СМИ выяснили, кто может быть четвертым фигурантом по «делу о госперевороте»
22.04.2021 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистам стало известно имя четвертого фигуранта дела о планировании попытки госпереворота и покушения на Александра Лукашенко. Об этом
«Наша Ніва» отмечает, что четвертой задержанной, вероятнее всего, является Ольга Голубович, которая ранее в Минске занималась делами фирмы задержанного в Москве юриста Юрия Зенковича. Компания оказывала помощь людям при переезде в США. Жена Зенковича Елена 14 апреля
По информации «Нашай Нівы», Ольга Голубович до сих пор находится под стражей, однако ее близкие не знают, предъявлены ли женщине обвинения, и не комментируют ситуацию.
Издание сообщило, что Ольге Голубович 43 года, она родилась в Минске, замужем. Обучалась в художественном училище, затем изучала белорусский, русский и сербский языки на филологическом факультете БГУ. В детстве вместе с родителями она переехала в городской поселок Свислочь Пуховичского района, где позже работала социальным педагогом в местной школе, а также иногда заменяла учителей английского и белорусского языков. В 2003 году ее избрали в местный поселковый Совет депутатов — Голубович представляла партию БНФ. Женщина также участвовала в гражданской кампании «За нашу Свислочь», однако в целом не была заметным активистом.
TUT.BY попытался прояснить информацию о задержании Ольги Голубович в связи с «делом о госперевороте» и предъявленных ей обвинениях в КГБ Беларуси, однако на наши звонки никто не ответил. Ранее начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек на белорусском телевидении
— В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Все они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием, — сообщил Бычек.
«Дело о перевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В Госдепартаменте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В КГБ Беларуси ранее сообщили о четверых задержанных, которым предъявлены обвинения в заговоре с целью захвата власти, однако до настоящего времени известны имена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)