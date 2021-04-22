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Елена Спиридович - гостья программы "Скажинемолчи"
22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ свой юбилей и в первый день после больничного теледива
Голос, лицо и в целом символ "Славянского базара", ведущая многих знаковых событий нашей страны. В свой праздник в эфире телеканала "Беларусь 1" заслуженная артистка Беларуси поделилась мнением по поводу хейта фестиваля искусств в Витебске, который наблюдался в социальных сетях, рассказала, как вместе с супругом перенесла COVID-19, вспомнила свою первую встречу с Президентом в кулуарах Дворца спорта перед концертом легендарных "Песняров".
Елена Спиридович, телеведущая, заслуженная артистка Беларуси: Мне никогда не было страшно рядом с Александром Григорьевичем, поскольку какая-то позитивная энергетика идет от него всегда. Я не очень часто встречалась с Президентом нашей страны, и то это только сцена, какие-то официальные мероприятия, но были минуты, когда мы были совсем близко, совсем рядом. Я верю этому человеку, я ему доверяю, и я точно знаю, что мое мнение об этом человеке не поменялось и не может поменяться в зависимости от сложившихся обстоятельств.Не побоялась ведущая и острых тем, например, о протестах в августе прошлого года возле здания Белтелерадиокомпании.
Поделилась Елена Спиридович историями своей творческой семьи, рассказала о тесной связи с папой, заслуженным артистом Беларуси Борисом Борисенком и взаимоотношениях с любимым супругом.
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В свой юбилей и в первый день после больничного теледива Елена Спиридович стала гостьей программы "Скажинемолчи". Голос, лицо и в целом символ "Славянского...
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