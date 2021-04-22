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Мне никогда не было страшно рядом с Александром Григорьевичем, поскольку какая-то позитивная энергетика идет от него всегда. Я не очень часто встречалась с Президентом нашей страны, и то это только сцена, какие-то официальные мероприятия, но были минуты, когда мы были совсем близко, совсем рядом. Я верю этому человеку, я ему доверяю, и я точно знаю, что мое мнение об этом человеке не поменялось и не может поменяться в зависимости от сложившихся обстоятельств.

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