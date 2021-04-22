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Жителю Минска предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках
22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении очередного участника митингов. 25-летнему жителю столицы предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках. По информации Следственного комитета, 4 октября, пьяным молодой человек выкрикивал различные лозунги на проспектах Пушкина, Жукова, Победителей и Дзержинского. Вместе с толпой парень шел по проезжей части, блокировал работу транспорта. Подозреваемый продолжил бунтовать уже возле зданий милиции, арматурой разбил камеру видеонаблюдения.
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В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении очередного участника митингов. 25-летнему жителю столицы предъявлено обвинение за активное участие в...
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