Жителю Минска предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках

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В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении очередного участника митингов. 25-летнему жителю столицы предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках. По информации Следственного комитета, 4 октября, пьяным молодой человек выкрикивал различные лозунги на проспектах Пушкина, Жукова, Победителей и Дзержинского. Вместе с толпой парень шел по проезжей части, блокировал работу транспорта. Подозреваемый продолжил бунтовать уже возле зданий милиции, арматурой разбил камеру видеонаблюдения.









Помимо прочего, минчанин вместе с неизвестными заблокировал въезд и выезд с территории ГУВД, чтобы ограничить передвижение служебного транспорта. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что причиной такого поведения считает "эффект толпы".