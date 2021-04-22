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Жителю Минска предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках

22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении очередного участника митингов. 25-летнему жителю столицы предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках. По информации Следственного комитета, 4 октября, пьяным молодой человек выкрикивал различные лозунги на проспектах Пушкина, Жукова, Победителей и Дзержинского. Вместе с толпой парень шел по проезжей части, блокировал работу транспорта. Подозреваемый продолжил бунтовать уже возле зданий милиции, арматурой разбил камеру видеонаблюдения. 

Жителю Минска предъявлено обвинение за активное участие в беспорядках


Помимо прочего, минчанин вместе с неизвестными заблокировал въезд и выезд с территории ГУВД, чтобы ограничить  передвижение служебного транспорта. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что причиной такого поведения считает "эффект толпы".

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении очередного участника митингов. 25-летнему жителю столицы предъявлено обвинение за активное участие в...
 
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