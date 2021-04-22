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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Рогачевском районе задержаны черные копатели - боевой арсенал изъят Винтовка, обрезы, пистолет и патроны. Боевой арсенал изъят у черных копателей в Рогачевском районе. По информации МВД, на линию 102 позвонили местные жители и...

Винтовка, обрезы, пистолет и патроны. Боевой арсенал изъят у черных копателей в Рогачевском районе. По информации МВД, на линию 102 позвонили местные жители и сообщили о стрельбе. По адресу выехали оперативники и участковый инспектор.Выяснилось, что в день инцидента мужчины выпивали и тестировали самодельный пистолет. Напарники не только искали оружие, но и конструировали его. Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот оружия. Один из фигурантов уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также за насилие в отношении должностного лица и угрозу убийством. Второй подозреваемый ранее судим за кражу.