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В Рогачевском районе задержаны черные копатели - боевой арсенал изъят
22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВинтовка, обрезы, пистолет и патроны. Боевой арсенал изъят у черных копателей в Рогачевском районе. По информации МВД, на линию 102 позвонили местные жители и сообщили о стрельбе. По адресу выехали оперативники и участковый инспектор.
Выяснилось, что в день инцидента мужчины выпивали и тестировали самодельный пистолет. Напарники не только искали оружие, но и конструировали его. Уголовное дело возбуждено за незаконный оборот оружия. Один из фигурантов уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также за насилие в отношении должностного лица и угрозу убийством. Второй подозреваемый ранее судим за кражу.
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Винтовка, обрезы, пистолет и патроны. Боевой арсенал изъят у черных копателей в Рогачевском районе. По информации МВД, на линию 102 позвонили местные жители и...
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