Сезон дальних автопробегов открывается в Беларуси 24 апреля

Источник материала: БT

Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС запланирована поездка в Гомельскую область на экскурсию в зону отчуждения в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Старт в 8 утра с парковки магазина "Белмаркет" - это 5-й км трассы М-4.





Автопробег "За единую Беларусь!"

Для посещения заповедника необходимо заполнить форму регистрации на каждого участника, включая детей. Программу мероприятий, а также маршрут и контрольные точки пробега опубликуют в ближайшее время!