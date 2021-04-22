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А. Бузаров о встрече "Слуги народа" Евгения Шевченко с белорусским лидером Александром Лукашенко
22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Недавно состоявшийся визит украинского депутата в нашу страну продолжают активно обсуждать в СМИ и социальных сетях. Отношения двух стран и поездку "Слуги народа" Евгения Шевченко к белорусскому лидеру Александру Лукашенко прокомментировал политолог-международник Андрей Бузаров. Вот фрагмент эфира телеканала НАШ.
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Недавно состоявшийся визит украинского депутата в Беларусь продолжают активно обсуждать в СМИ и социальных сетях. Отношения двух стран и поездку народного...
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