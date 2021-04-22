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Для жителей южных районов Минска организован подвоз воды
22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Актуальная информация для жителей юга Минска. Сейчас организован подвоз воды по следующим адресам:
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Актуальная информация для жителей юга Минска. Сейчас организован подвоз воды по следующим адресам: улица Прушинских 10, 72, улица Дроздовича 2, Плеханова...
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