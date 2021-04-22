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Санэпидемслужба Минска рекомендует временно не употреблять в пищу воду в пострадавших районах
22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжаем следить за ситуацией с коммунальной аварией в Минске. Накануне вечером сразу в трех районах столицы из кранов пропала вода. Причина - повреждение крупного трубопровода в районе строительной площадки по улице Уборевича. Сети тут же облетели снимки, как минчане скупают бутилированную воду. К слову, ее подвоз оперативно организовал Минскводоканал. Вот так сейчас выглядит место, где и произошел собственно сам прорыв. Спецслужбы здесь продолжают работы.
Контроль качества водыСанэпидемслужба рекомендует пока ее не пить. Специалисты проводят лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах.
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Продолжаем следить за ситуацией с коммунальной аварией в Минске. Накануне вечером сразу в трех районах столицы из кранов пропала вода. Причина - повреждение...
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