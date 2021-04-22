Санэпидемслужба Минска рекомендует временно не употреблять в пищу воду в пострадавших районах

Источник материала: БT

Продолжаем следить за ситуацией с коммунальной аварией в Минске. Накануне вечером сразу в трех районах столицы из кранов пропала вода. Причина - повреждение крупного трубопровода в районе строительной площадки по улице Уборевича. Сети тут же облетели снимки, как минчане скупают бутилированную воду. К слову, ее подвоз оперативно организовал Минскводоканал. Вот так сейчас выглядит место, где и произошел собственно сам прорыв. Спецслужбы здесь продолжают работы.



Напомним, уже в час ночи авария была локализована и вода в квартирах минчан появилась.





Контроль качества воды

Санэпидемслужба рекомендует пока ее не пить. Специалисты проводят лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах.