ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санэпидемслужба Минска рекомендует временно не употреблять в пищу воду в пострадавших районах

22.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Продолжаем следить за ситуацией с коммунальной аварией в Минске. Накануне вечером сразу в трех районах столицы из кранов пропала вода. Причина - повреждение крупного трубопровода в районе строительной площадки по улице Уборевича. Сети тут же облетели снимки, как минчане скупают бутилированную воду. К слову, ее подвоз  оперативно организовал Минскводоканал. Вот так сейчас выглядит место, где и произошел собственно сам прорыв. Спецслужбы здесь продолжают работы. 

Напомним, уже в час ночи авария была локализована и вода  в квартирах минчан появилась. 

Контроль качества воды

Санэпидемслужба рекомендует пока ее не пить. Специалисты проводят лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем следить за ситуацией с коммунальной аварией в Минске. Накануне вечером сразу в трех районах столицы из кранов пропала вода. Причина - повреждение...
 
Новости дня
Новости общества
 
История одного поцелуя. Ирина и Антон узнали себя на фото TUT.BY - и это стало «чудесным знамением»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by