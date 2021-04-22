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К сотрудникам и в офис светлогорской ТРК «Ранак» с обыском пришел ДФР
22.04.2021 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 21 апреля домой к сотрудникам редакции независимой светлогорской медиакомпании Владимиру Попову и Андрею Липскому пришли с обыском оперативники Департамента финансовых расследований. Об этом TUT.BY рассказали представители издания.
Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.
Вскоре после того, как в августе журналисты
Более чем через полгода стало известно, что по ее результатам заведено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в отношении учредителя предприятия Игоря Кашликова.
В ходе обыска и у Липского, и у Попова были изъяты домашние компьютеры. Когда журналисты приехали в офис редакции, то оказалось, что обыск проходит и здесь. ДФР интересовали рабочие компьютеры Липского и Попова. Оргтехнику также изъяли на неопределенное время, фактически лишив обоих журналистов возможности полноценно работать.
Медиакомпания «Ранак» не согласна с результатами финансовой проверки и в настоящее время оспаривает их в установленном законодательством порядке.
Сейчас «Ранак» работает в обычном режиме.
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Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.
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