ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К сотрудникам и в офис светлогорской ТРК «Ранак» с обыском пришел ДФР

22.04.2021 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 21 апреля домой к сотрудникам редакции независимой светлогорской медиакомпании Владимиру Попову и Андрею Липскому пришли с обыском оперативники Департамента финансовых расследований. Об этом TUT.BY рассказали представители издания.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.

Вскоре после того, как в августе журналисты высказали свое отношение к происходящему в стране, а также освещали протестную активность в Светлогорске, в сентябре 2020-го в редакцию пришли сотрудники ДФР, изъяли документы и начали проверку. Учредитель компании Игорь Кашликов из соображений безопасности вынужден был покинуть Беларусь.

Более чем через полгода стало известно, что по ее результатам заведено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в отношении учредителя предприятия Игоря Кашликова.

В ходе обыска и у Липского, и у Попова были изъяты домашние компьютеры. Когда журналисты приехали в офис редакции, то оказалось, что обыск проходит и здесь. ДФР интересовали рабочие компьютеры Липского и Попова. Оргтехнику также изъяли на неопределенное время, фактически лишив обоих журналистов возможности полноценно работать.

Медиакомпания «Ранак» не согласна с результатами финансовой проверки и в настоящее время оспаривает их в установленном законодательством порядке.

Сейчас «‎Ранак» работает в обычном режиме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Энтузиасты отремонтировали памятник Ленину в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by