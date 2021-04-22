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Энтузиасты отремонтировали памятник Ленину в Гомеле

22.04.2021 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 22 апр – Sputnik. Инициативу отремонтировать памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину проявили работники предприятия "Кирмаш", на что получили одобрение у местных органов власти.

Речь идет о пятиметровом монументе, расположенном на улице Барыкина в промзоне Гомеля. Памятник открыли в 1953 году, но он никогда не был историко-культурной ценностью.

До нулевых содержанием бетонного монумента занимался завод эмалированной посуды. После его ликвидации обветшать объекту не дает Гомельское городское ЖКХ, но финансовые возможности этой организации не позволяют проводить поддерживающий ремонт системно.

"Безо всякой политической подоплеки наше предприятие обратилось в администрацию Советского района и предложило привести памятник в порядок. Из зимы статуя вышла с многочисленными сколами. Нужно было снять старый слой штукатурки, заново зашпаклевать как постамент, так и сам памятник, зашкурить и покрасить конструкцию. Получили добро, и за четыре дня управились", – рассказал Sputnik инициатор ремонта, директор предприятия "Кирмаш" Владислав Забияко.

© Sputnik Анна Соколова
Памятник Ленину после ремонта

Монумент выкрасили в светло-серый цвет, таким он был и все предыдущие годы.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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С момента открытия памятника его содержанием занимался завод эмалированной посуды, после его закрытия объект перешел на баланс коммунальщиков.
 
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