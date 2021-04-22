Президент поздравил артистку Елену Спиридович с 60-летием

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку республики Елену Спиридович с 60-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вся ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением. Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают вас как ведущую знаковых культурных мероприятий", – говорится в поздравлении.

Лукашенко также отметил, что талант, обаяние и чуткое отношение к аудитории Спиридович являются образцом высочайшего профессионального мастерства.

Президент пожелал артистке здоровья, вдохновения, энергии, благополучия и счастья.

Спиридович является ведущей многих передач на телевидении и бессменной – на фестивале "Славянский базар в Витебске". В текущем году музыкальный форум в городе на Двине станет ее 30-м по счету.