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Президент поздравил артистку Елену Спиридович с 60-летием
22.04.2021 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку республики Елену Спиридович с 60-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вся ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением. Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают вас как ведущую знаковых культурных мероприятий", – говорится в поздравлении.
Лукашенко также отметил, что талант, обаяние и чуткое отношение к аудитории Спиридович являются образцом высочайшего профессионального мастерства.
Президент пожелал артистке здоровья, вдохновения, энергии, благополучия и счастья.
Спиридович является ведущей многих передач на телевидении и бессменной – на фестивале "Славянский базар в Витебске". В текущем году музыкальный форум в городе на Двине станет ее 30-м по счету.
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Президент пожелал известной белорусской артистке здоровья, вдохновения, энергии, благополучия и счастья.
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