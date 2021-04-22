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Стало известно имя четвертой задержанной по дело о госперевороте и покушении на Лукашенко

22.04.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

СМИ выяснили имя четвертого фигуранта дела о подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

Вчера, 21 апреля, начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек рассказал, что четырем задержанным лицам предъявлено обвинение по «делу о госперевороте». КГБ озвучило имена трех фигурантов дела, речь идет о председателе партии БЕФ Григории Костусеве, адвоката из США Юрии Зенковиче и литературоведе Александре Федуте. Кто четвертый - было неизвестно.

«Наша Нива» выяснила, что, скорее всего, четвертым подозреваемым является Ольга Голубович, которая занималась делами Минского офиса Юрия Зенковича, оказывавшего услуги по миграции в США.

Жена Зенковича Елена подтвердила naviny.online, что Голубович задержана КГБ, но в каком статусе было неизвестно. Также Елена отметила, что минский офис ее мужа не работает с сентября 2020 года.

На данный момент известно, что Ольга Голубович находится под арестом. Ее родственники от комментариев отказались.

Издание сообщает, что Ольге 43 года, родилась она в Минске. Училась в художественном училище и на филфаке БГУ. В детстве с родителями Голубович переехала в городской поселок Свислочь Пуховичского района, где потом работала соцпедагогом в школе. Отмечается, что она всегда говорила по-белорусски.

В 2003 году Ольгу Голубович избрали в местный поселковый Совет депутатов - она представляла партию БНФ. Ольга возглавляла кампанию «За нашу Свислочь».

«Дело о госперевороте»

12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНФ Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

Участники дискуссионного клуба, причисленные к «заговорщикам»,  заявили, что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

21 апреля начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек сказал, что Зенкович полностью признал свою вину по предъявленному обвинению и активно дает показания. По его словам, он занимался вербовкой участников и поиском для них финансирования.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ выяснили имя четвертого фигуранта дела о подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко.
 
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