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Стало известно имя четвертой задержанной по дело о госперевороте и покушении на Лукашенко
22.04.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
СМИ выяснили имя четвертого фигуранта дела о подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко. Об этом
Вчера, 21 апреля, начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек
«Наша Нива» выяснила, что, скорее всего, четвертым подозреваемым является Ольга Голубович, которая занималась делами Минского офиса Юрия Зенковича, оказывавшего услуги по миграции в США.
Жена Зенковича Елена
На данный момент известно, что Ольга Голубович находится под арестом. Ее родственники от комментариев отказались.
Издание сообщает, что Ольге 43 года, родилась она в Минске. Училась в художественном училище и на филфаке БГУ. В детстве с родителями Голубович переехала в городской поселок Свислочь Пуховичского района, где потом работала соцпедагогом в школе. Отмечается, что она всегда говорила по-белорусски.
В 2003 году Ольгу Голубович избрали в местный поселковый Совет депутатов - она представляла партию БНФ. Ольга возглавляла кампанию «За нашу Свислочь».
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21 апреля начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек
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СМИ выяснили имя четвертого фигуранта дела о подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко.
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