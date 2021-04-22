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На забор на въезде в Могилев со стороны Минска прикрепляют 50 металлических львов
22.04.2021 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на заборе на разделительной полосе вдоль улицы Минское шоссе крепят 50 металлических изображений львов. По словам главы администрации Могилева Владимира Цумарева, лев — бренд Могилева, и таким украшением забора решено «поддержать городскую легенду»,
Фигуры львов вырезали из металла на «Могилевлифтмаше». Их крепят на разделительной полосе от улицы Пысина до арки на выезде из города, причем мордами львы повернуты в сторону Минска.
Напомним, что в Бобруйске заборы
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А в Бобруйске уже давно стоят металлические заборы с фигурками бобров.
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