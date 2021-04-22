На забор на въезде в Могилев со стороны Минска прикрепляют 50 металлических львов

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на заборе на разделительной полосе вдоль улицы Минское шоссе крепят 50 металлических изображений львов. По словам главы администрации Могилева Владимира Цумарева, лев — бренд Могилева, и таким украшением забора решено «поддержать городскую легенду», пишет «Веснік Магілёва».



Фото: Павел Савельев, «Веснік Магілёва»

Фигуры львов вырезали из металла на «Могилевлифтмаше». Их крепят на разделительной полосе от улицы Пысина до арки на выезде из города, причем мордами львы повернуты в сторону Минска.













Напомним, что в Бобруйске заборы давно украшены подобным образом — изображениями бобров. Там они также располагаются на улице Минской, правда, сделаны из стали.