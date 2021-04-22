ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На забор на въезде в Могилев со стороны Минска прикрепляют 50 металлических львов

22.04.2021 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на заборе на разделительной полосе вдоль улицы Минское шоссе крепят 50 металлических изображений львов. По словам главы администрации Могилева Владимира Цумарева, лев — бренд Могилева, и таким украшением забора решено «поддержать городскую легенду», пишет «Веснік Магілёва».


Фото: Павел Савельев, «Веснік Магілёва»

Фигуры львов вырезали из металла на «Могилевлифтмаше». Их крепят на разделительной полосе от улицы Пысина до арки на выезде из города, причем мордами львы повернуты в сторону Минска.




Напомним, что в Бобруйске заборы давно украшены подобным образом — изображениями бобров. Там они также располагаются на улице Минской, правда, сделаны из стали.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в Бобруйске уже давно стоят металлические заборы с фигурками бобров.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стало известно имя четвертой задержанной по дело о госперевороте и покушении на Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by