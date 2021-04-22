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Усилить защиту силовиков, ужесточить наказание за экстремизм. Какие изменения в УК поддержали депутаты
22.04.2021 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей в первом чтении
Смертную казнь не отменяют, зачет сроков в СИЗО изменяется
Уголовное законодательство Беларуси претерпит изменения. Ожидалось, что из Уголовного кодекса могут исключить смертную казнь (ст. 59 УК). По данным TUT.BY, данную поправку инициировали правоохранительные органы. Тогда исключительной мерой было бы пожизненное лишение свободы. Но по факту этого не произошло: в законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» смертная казнь, как и прежде, перечисляется как один из видов наказания. Меняется только терминология: раньше использовали «лишение свободы», теперь предлагают заменить на «лишение свободы на определенный срок», «пожизненное заключение» — «пожизненное лишение свободы», на практике для осужденных это ничего не меняет.
По другим видам наказания изменения такие: предлагается увеличить максимальный срок общественных работ — до 360 часов (было до 240). Позитивное изменение — на выплату штрафа суд может предоставить рассрочку до 5 лет, если у осужденного финансовые сложности. Обвиняемые, которые заключили досудебное соглашение, то есть помогли следствию изобличить других участников преступления, не могут быть осуждены на пожизненный срок (до поправок на них не распространялась только смертная казнь, законодатели в этой части гуманизируют подход).
Существенные изменения предлагаются в части меры заключения под стражу. На сегодня один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии, хотя ограничения разные. Предлагается эту практику изменить:
Следует понимать, что для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого, особого режима и тюрьмах, ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.
В поправках у УК есть некоторое смягчение ответственности для военнослужащих. При совершении преступления, которое не представляет большую общественную опасность, обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности. Речь идет о преступлениях против установленного порядка прохождения воинской службы, и должны быть смягчающие обстоятельства. Тогда наказание может быть применено по правилам Дисциплинарного устава Вооруженных сил.
Вводятся варианты для смягчения наказания за перевозку наркотиков через границу (ст. 328−1 УК). В действующем УК за это предусмотрено только лишение свободы, предлагается ввести также ограничение свободы, чтобы у суда был выбор, какое наказание назначить в зависимости от личности обвиняемого, его преступных действий.
Смягчается наказание за нарушение срока запрета въезда в Беларусь (
Критику чиновников будут считать экстремизмом?
Существенные изменения вносятся в УК в связи с «борьбой с экстремизмом». Так,
Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы привлекать к ответственности не только за создание экстремистского формирования (за это наказывают сейчас), но и за участие в нем (внести изменения в
До 6 лет за «содействие экстремистской деятельности»
Вводятся три новые статьи для «борьбы с экстремизмом». Обращаем внимание, что используются довольно широкие формулировки, такие как «иное содействие экстремистской деятельности», что именно будут под этим понимать, пока непонятно.
Предлагается привлекать к уголовной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Республики Беларусь (арест либо лишение свободы до 5 лет), а если призывы были в СМИ или интернете — до 7 лет лишения свободы (ст. 361 УК).
Также депутаты поддержали предложение ужесточить наказание за надругательство над государственными символами (герб, флаг, гимн). В действующей редакции Уголовного кодекса за это предусматривается максимальное наказание до 1 года «химии», в новом УК — до 3 лет ограничения или лишения свободы.
Два раза судили за участие в акции? На третий могут завести «уголовку»
Еще одно новшество в уголовном законе, которое поддержали депутаты — привлекать к уголовное ответственности граждан, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. То есть на третий раз уже могут завести "уголовку", и наказание за это — арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Предусмотрено и ужесточение наказания за публичные призывы к организации или проведению незаконных собраний, митингов, шествий (ст. 369−3): максимальный срок лишения свободы могут увеличить с трех до пяти лет.
Усилят защиту не только силовиков, но и их родственников
В новом Уголовном кодексе могут ужесточить ответственность за посягательство на чиновников, силовиков, судей и президента.
Во-первых, вносятся изменения в ст. 362 УК, ранее по ней судили за убийство милиционеров, дополнение — и военнослужащих. Срок минимального наказания повышают с 10 до 12 лет лишения свободы.
Во-вторых, ужесточают сроки по ст. 363 (сопротивление сотруднику ОВД, иному лицу, которое осуществляет охрану общественного порядка) — до 3 лет лишения свободы (было до 2 лет), а если преступление совершено группой лиц, с применением насилия — до 7 лет лишения свободы (ранее — до 5 лет). По ст. 364 УК (насилие, угроза применения насилия в отношении милиционера) — до 7 лет лишения свободы (в нынешнем УК — до 6), по ст. 366 (насилие, угроза применения насилия в отношении должностного лица в связи с выполнением служебных обязанностей) — до 7 лет лишения свободы (в нынешнем УК — до 5). Также депутаты поддерживают увеличение сроков за оскорбление и клевету в отношении президента, сроков за насилие в отношении судьи или народного заседателя.
В-третьих, статью 369 УК «Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей» дополняют словами «либо его родственника». Наказание ужесточается. Так, к штрафу, аресту, ограничению свободы свободы добавили лишение свободы на срок до 3 лет.
Кроме того, за клевету (независимо от того, кто потерпевший по делу) смогут наказывать лишением свободы на срок до 3 лет, до внесения изменений максимальным наказанием за это была «химия».
Также заметно, что госорганы пытаются бороться со «сливами» информации. В УК предлагается внести новую статью:
Свобода слова под угрозой
В предложенном УК существенно меняется статья 369−1 «Дискредитация Республики Беларусь». Если сейчас преступлением считается предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, дискредитирующих Республику Беларусь или ее органы власти, то в новом УК уточнение про иностранное государство и иностранные организации исчезло, используется максимально широкая формулировка:
«Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в информации, размещенной в интернете, направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам».
И если ранее по ст. 369−1 УК наказание было арест или лишение свободы на срок до двух лет, то теперь предлагается и в этой части внести изменения: арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.
Кроме того, в новом УК может появится статья за нарушение законодательства о средствах массовой информации (ст. 198−1), специально для сайтов, у которых статуса СМИ нет (регистрация все еще является добровольной). За распространение «запрещенной» информации владельца сайта предлагают наказывать в уголовном порядке (общественные работы, или штраф, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок), если в течение года он уже дважды привлекался к административной ответственности за такое же нарушение.
16 апреля законопроект
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Усилить защиту силовиков, ужесточить наказание за экстремизм. Какие изменения в УК поддержали депутаты
В новом УК - сразу несколько новых статей по «борьбе с экстремизмом».
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