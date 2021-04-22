Усилить защиту силовиков, ужесточить наказание за экстремизм. Какие изменения в УК поддержали депутаты

Источник материала: Tut.by

Палата представителей в первом чтении приняла поправки в уголовное законодательство. Депутаты поддержали предложение наказывать за неоднократное участие в несанкционированных митингах, за участие в экстремистском формировании, за распространение заведомо ложной информации о положении государства. А еще ужесточение наказания за оскорбление, насилие и угрозы в отношении чиновников, судей и силовиков. Смертная казнь остается. Сроки содержания под стражей будут считать по-другому: день в СИЗО — за полтора дня в колонии общего режима.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Смертную казнь не отменяют, зачет сроков в СИЗО изменяется

Уголовное законодательство Беларуси претерпит изменения. Ожидалось, что из Уголовного кодекса могут исключить смертную казнь (ст. 59 УК). По данным TUT.BY, данную поправку инициировали правоохранительные органы. Тогда исключительной мерой было бы пожизненное лишение свободы. Но по факту этого не произошло: в законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» смертная казнь, как и прежде, перечисляется как один из видов наказания. Меняется только терминология: раньше использовали «лишение свободы», теперь предлагают заменить на «лишение свободы на определенный срок», «пожизненное заключение» — «пожизненное лишение свободы», на практике для осужденных это ничего не меняет.

По другим видам наказания изменения такие: предлагается увеличить максимальный срок общественных работ — до 360 часов (было до 240). Позитивное изменение — на выплату штрафа суд может предоставить рассрочку до 5 лет, если у осужденного финансовые сложности. Обвиняемые, которые заключили досудебное соглашение, то есть помогли следствию изобличить других участников преступления, не могут быть осуждены на пожизненный срок (до поправок на них не распространялась только смертная казнь, законодатели в этой части гуманизируют подход).



Фото: TUT.BY

Существенные изменения предлагаются в части меры заключения под стражу. На сегодня один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии, хотя ограничения разные. Предлагается эту практику изменить:

1 день в СИЗО равен 2 дням лишения свободы для осужденного, который совершил преступление в возрасте до 18 лет, а также при отбытии наказания в колонии-поселении;

1 день в СИЗО равен 1,5 дня лишения свободы в колонии в условиях общего и усиленного режима;

1 день в СИЗО равен 1 дню ареста (в этой части ничего не меняется);

1 день в СИЗО равен 2 дням ограничения свободы — т. н. «химии» и «домашней химии» (в этой части ничего не меняется);

1 день в СИЗО равен 3 дням исправительных работ или ограничения по военной службе;

1 день в СИЗО равен 24 часам общественных работ.

Следует понимать, что для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого, особого режима и тюрьмах, ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.

В поправках у УК есть некоторое смягчение ответственности для военнослужащих. При совершении преступления, которое не представляет большую общественную опасность, обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности. Речь идет о преступлениях против установленного порядка прохождения воинской службы, и должны быть смягчающие обстоятельства. Тогда наказание может быть применено по правилам Дисциплинарного устава Вооруженных сил.

Вводятся варианты для смягчения наказания за перевозку наркотиков через границу (ст. 328−1 УК). В действующем УК за это предусмотрено только лишение свободы, предлагается ввести также ограничение свободы, чтобы у суда был выбор, какое наказание назначить в зависимости от личности обвиняемого, его преступных действий.

Смягчается наказание за нарушение срока запрета въезда в Беларусь ( ст.371−2 УК ). Сейчас за это предусмотрен арест или лишение свободы до 3 лет, предлагается ввести больше вариантов: штраф, или арест, или лишение свободы на срок до года.

Критику чиновников будут считать экстремизмом?

Существенные изменения вносятся в УК в связи с «борьбой с экстремизмом». Так, статью 130 УК «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» дополняют важным примечанием — «под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места жительства и иной социально-групповой идентификации».

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы привлекать к ответственности не только за создание экстремистского формирования (за это наказывают сейчас), но и за участие в нем (внести изменения в ст. 361−1 УК ). Так, за участие в экстремистском формировании предлагают наказывать ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. Законодатели поясняют, что под преступлением экстремистской направленности понимается «преступление, сопряженное с совершением умышленных действий, относящихся в соответствии с законодательными актами к экстремизму, а равно иное преступление, предусмотренное УК, совершенное по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды либо по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы». Такие формулировки последнее время часто можно услышать по обвинению оппонентов власти.

Ст. 361−2 УК «Финансирование деятельности экстремистского формирования» дополняют частью 2, где речь идет о совершении преступления повторно, группой лиц, по предварительному сговору, должностным лицом с использованием своих полномочий, наказание — от 4 до 8 лет лишения свободы со штрафом. При этом гражданам, которые своевременно заявят о том, что занимались таким финансированием и помогут следствию, обещают освобождать от уголовной ответственности.

До 6 лет за «содействие экстремистской деятельности»

Вводятся три новые статьи для «борьбы с экстремизмом». Обращаем внимание, что используются довольно широкие формулировки, такие как «иное содействие экстремистской деятельности», что именно будут под этим понимать, пока непонятно.

Статья 361−4 «Содействие экстремистской деятельности»: 1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а равно иное содействие экстремистской деятельности, — наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет. 2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 361−5 «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности»: Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Статья 423−1 «Неисполнение решения о признании организации экстремистской и (или) приостановлении ее деятельности»: Неисполнение должностным лицом организации вступившего в законную силу судебного решения о признании организации экстремистской в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а равно неисполнение должностным лицом организации постановления о приостановлении деятельности организации в случае выявления фактов (получения сведений о фактах), свидетельствующих об экстремистской деятельности такой организации, — наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Предлагается привлекать к уголовной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Республики Беларусь (арест либо лишение свободы до 5 лет), а если призывы были в СМИ или интернете — до 7 лет лишения свободы (ст. 361 УК).

Также депутаты поддержали предложение ужесточить наказание за надругательство над государственными символами (герб, флаг, гимн). В действующей редакции Уголовного кодекса за это предусматривается максимальное наказание до 1 года «химии», в новом УК — до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Два раза судили за участие в акции? На третий могут завести «уголовку»

Еще одно новшество в уголовном законе, которое поддержали депутаты — привлекать к уголовное ответственности граждан, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. То есть на третий раз уже могут завести "уголовку", и наказание за это — арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Статья 342−2. Неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий Нарушение установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, в том числе публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), если это деяние совершено неоднократно, — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо в течение одного года два раза подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и в течение года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий.

Предусмотрено и ужесточение наказания за публичные призывы к организации или проведению незаконных собраний, митингов, шествий (ст. 369−3): максимальный срок лишения свободы могут увеличить с трех до пяти лет.

Усилят защиту не только силовиков, но и их родственников

В новом Уголовном кодексе могут ужесточить ответственность за посягательство на чиновников, силовиков, судей и президента.

Во-первых, вносятся изменения в ст. 362 УК, ранее по ней судили за убийство милиционеров, дополнение — и военнослужащих. Срок минимального наказания повышают с 10 до 12 лет лишения свободы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во-вторых, ужесточают сроки по ст. 363 (сопротивление сотруднику ОВД, иному лицу, которое осуществляет охрану общественного порядка) — до 3 лет лишения свободы (было до 2 лет), а если преступление совершено группой лиц, с применением насилия — до 7 лет лишения свободы (ранее — до 5 лет). По ст. 364 УК (насилие, угроза применения насилия в отношении милиционера) — до 7 лет лишения свободы (в нынешнем УК — до 6), по ст. 366 (насилие, угроза применения насилия в отношении должностного лица в связи с выполнением служебных обязанностей) — до 7 лет лишения свободы (в нынешнем УК — до 5). Также депутаты поддерживают увеличение сроков за оскорбление и клевету в отношении президента, сроков за насилие в отношении судьи или народного заседателя.

В-третьих, статью 369 УК «Оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей» дополняют словами «либо его родственника». Наказание ужесточается. Так, к штрафу, аресту, ограничению свободы свободы добавили лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, за клевету (независимо от того, кто потерпевший по делу) смогут наказывать лишением свободы на срок до 3 лет, до внесения изменений максимальным наказанием за это была «химия».

Также заметно, что госорганы пытаются бороться со «сливами» информации. В УК предлагается внести новую статью:

Статья 375−1 «Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты»: 1. Незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с целью их распространения при отсутствии признаков измены государству или шпионажа — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо повлекшие тяжкие последствия, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Свобода слова под угрозой

В предложенном УК существенно меняется статья 369−1 «Дискредитация Республики Беларусь». Если сейчас преступлением считается предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, дискредитирующих Республику Беларусь или ее органы власти, то в новом УК уточнение про иностранное государство и иностранные организации исчезло, используется максимально широкая формулировка:

«Распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в информации, размещенной в интернете, направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам».

И если ранее по ст. 369−1 УК наказание было арест или лишение свободы на срок до двух лет, то теперь предлагается и в этой части внести изменения: арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, в новом УК может появится статья за нарушение законодательства о средствах массовой информации (ст. 198−1), специально для сайтов, у которых статуса СМИ нет (регистрация все еще является добровольной). За распространение «запрещенной» информации владельца сайта предлагают наказывать в уголовном порядке (общественные работы, или штраф, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок), если в течение года он уже дважды привлекался к административной ответственности за такое же нарушение.

16 апреля законопроект был принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу, точные сроки пока не называются.