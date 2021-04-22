Аварию на Чернобыльской АЭС вспоминали в Национальном архиве Беларуси

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Площадка собрала участников международного выставочного проекта "Чернобыль: от аварии до возрождения". Прошла конференция с участием представителей департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Полесского радиационно-экологического заповедника, департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции. На мероприятии говорили о новейшей истории Беларуси и жизни после Чернобыля, обсуждали госпрограммы, позволившие минимизировать последствия аварии, давшие возможность возродиться хозяйственному комплексу и защитившие людей на пострадавших территориях.







Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Это мероприятие - напоминание грядущим поколениям о том страшном уроке, который мы получили в 1986 году. Это дань памяти тем людям, которые спасли мир от ядерной катастрофы. Дань уважения людям, которые выстояли и на сегодняшний день восстанавливают территории, подвергшиеся радиационному загрязнению. Здесь видна роль государственной политики в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В последние годы сделано много в таких регионах, как Гомельская область, Ветковский, Буда-Кошелевский, Брагинский, Хойникский районы. Мы видим, насколько эффективно работает госпрограмма и насколько государственная политика имеет социальную направленность.

В экспозиции, посвященной 35-й годовщине чернобыльской катастрофы, собраны сотни документов и фотографий, найденных на пострадавших территориях, которые свидетельствуют о том, как это было. Впервые представлены материалы со снятым грифом "секретно". В создании проекта приняли участие не только белорусские архивисты, но и коллеги из ведущих архивов Российской Федерации.









МЧС и МИД Беларуси провели международную видеоконференцию "Чернобыль 35 лет спустя"

Место для жизни. Брагинский район

