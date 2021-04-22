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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деструктивные настроения в ближнем зарубежье нарастают Деструктивные настроения, в том числе в ближнем зарубежье, не просто нарастают - там уже в открытую призывают к убийствам и люстрации на территории нашей страны....

Деструктивные настроения, в том числе в ближнем зарубежье, не просто нарастают - там уже в открытую призывают к убийствам и люстрации на территории нашей страны. Вот некоторые цитаты из переписки так называемых белорусов Киева, которые на территории Украины проходят обучение тактической подготовке. Инструкторы - местные радикалы. Обучают стрелять, взрывать и проводить диверсии - словом, убивать мирных белорусов, то есть большинство населения, которое выступает за стабильность и не приемлет разрушительные действия и лозунги.