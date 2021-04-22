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Е. Спиридович: Мой главный зритель - это папа, который бережет меня своей любовью от всего плохого

22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая яркая и экстравагантная ведущая нашего телевидения - лицо, голос и настоящий символ "Славянского базара" Елена Спиридович - празднует юбилей. Теледиве 60! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку  Беларуси Елену Спиридович с юбилейной датой. Она бессменная ведущая фестиваля в Витебске, народная любимица одного из самых рейтинговых проектов Белтелерадиокомпании "Белорусское времечко" и вот уже 10 лет - главная по "Белорусской кухне" на "Беларусь 3".

Елена Спиридович, телеведущая, заслуженная артистка Беларуси: Самый мой главный зритель - это папа, который любит меня и который бережет меня своей любовью от всего плохого.  Люди, и их очень много, которые смотрят программы с моим участием. Я это точно знаю, что смотрят, потому что люди подходят на улицах, люди говорят об этом. Это огромное счастье  - понимать, что ты не просто занимаешься любимой работой, а ты делаешь то, что нужно людям. Даже в свой день рождения  Елена Спиридович  на работе, только в образе гостьи. Актуальные вопросы с телеведущей - в программе "Скажинемолчи".

 
Теги: Витебск
 
 
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Самая яркая и экстравагантная ведущая нашего телевидения - лицо, голос и настоящий символ "Славянского базара" Елена Спиридович - празднует юбилей. Теледиве 60!...
 
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Президент поздравил артистку Елену Спиридович с 60-летием
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