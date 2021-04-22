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Е. Спиридович: Мой главный зритель - это папа, который бережет меня своей любовью от всего плохого
22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самая яркая и экстравагантная ведущая нашего телевидения - лицо, голос и настоящий символ "Славянского базара"
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Самая яркая и экстравагантная ведущая нашего телевидения - лицо, голос и настоящий символ "Славянского базара" Елена Спиридович - празднует юбилей. Теледиве 60!...
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