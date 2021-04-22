Источник материала: БT

Это объект строительства, где проводились строительно-монтажные работы, а также раскопки, а потом и засыпка. Поэтому первая версия - строительные работы с несоблюдением регламента. Есть и другая версия - это низкое качество чугуна и соответственно ускоренный износ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коммунальные службы вместе с МЧС продолжают ликвидацию последствий прорыва большого трубопровода Как рассказали в мэрии, в данный момент одна из главных задач - всеобщая промывка всех сетей. Это может занять сутки и более, поскольку по многим адресам заметны...

Как рассказали в мэрии, в данный момент одна из главных задач - всеобщая промывка всех сетей. Это может занять сутки и более, поскольку по многим адресам заметны существенные превышения уровня железа, а также мутность воды.восстановили после часа ночи. Однако сама вода из-под крана непригодна для питья. Ее можно употреблять исключительно в бытовых целях. Власти города полностью контролируют ситуацию, они же озвучили и возможные причины ЧП.