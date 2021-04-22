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Коммунальные службы вместе с МЧС продолжают ликвидацию последствий прорыва большого трубопровода

22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как рассказали в мэрии, в данный момент  одна из главных задач - всеобщая промывка всех сетей. Это может занять сутки и более, поскольку по многим адресам заметны существенные превышения уровня железа, а также мутность воды.Водоснабжение в трех районах столицы восстановили после часа ночи. Однако сама вода из-под крана непригодна для питья. Ее можно употреблять исключительно в бытовых целях. Власти города полностью контролируют ситуацию, они же озвучили и возможные причины ЧП.  

Александр Дорохович,  зампредседателя Мингорисполкома: Это объект строительства, где проводились строительно-монтажные работы,  а также раскопки, а потом и засыпка. Поэтому первая версия - строительные работы с несоблюдением регламента. Есть и другая версия - это низкое качество чугуна и соответственно ускоренный износ.

 
 
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Как рассказали в мэрии, в данный момент  одна из главных задач - всеобщая промывка всех сетей. Это может занять сутки и более, поскольку по многим адресам заметны...
 
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