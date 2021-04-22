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Правительство Беларуси обсуждает меры защиты внутреннего рынка
22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Речь идет о сокращении импорта продуктов питания, которые и у нас производятся в достаточном объеме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало рекомендации по соблюдению положений Доктрины национальной безопасности, согласно которой доля белорусских товаров на полках магазинов должна быть не менее 80-85 %. Сейчас 77 %. Для привлечения покупателя нашим производителям нужно больше рекламировать свой товар и соперничать по цене с зарубежным. Торговым точкам рекомендовано отдать под свои продукты хорошие места и обозначать их на полке. Это касается и интернет-торговли.
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Речь идет о сокращении импорта продуктов питания, которые и у нас производятся в достаточном объеме. Министерство антимонопольного регулирования и торговли...
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