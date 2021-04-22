ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительство Беларуси обсуждает меры защиты внутреннего рынка

22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Речь идет о сокращении импорта продуктов питания, которые и у нас производятся в достаточном объеме. Министерство антимонопольного регулирования и  торговли разработало рекомендации по соблюдению положений Доктрины национальной безопасности,  согласно которой доля белорусских товаров на полках магазинов должна быть не менее 80-85 %. Сейчас  77 %.  Для привлечения покупателя нашим производителям нужно больше рекламировать свой товар и соперничать по цене с зарубежным. Торговым точкам рекомендовано отдать под свои продукты хорошие места и обозначать их на полке.  Это касается и интернет-торговли.

Особое внимание и защите рынка от некачественной продукции. Ее заносят в реестр и выносят запрет на поставки. За первый квартал более 400 наименований импортной продукции попали в черный список. 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о сокращении импорта продуктов питания, которые и у нас производятся в достаточном объеме. Министерство антимонопольного регулирования и  торговли...
 
Новости дня
Новости общества
 
К сотрудникам и в офис светлогорской ТРК «Ранак» с обыском пришел ДФР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by